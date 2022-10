Onde assistir jogo do Goiás hoje x Real Noroeste na Copa Verde (27/10)

A partida entre Goiás e Real Noroeste dá início a Copa Verde, torneio que reúne equipes do Norte, Centro Oeste e do Espírito Santo. O jogo do Goiás hoje começa às 19h (Horário de Brasília), no Estádio da Serrinha, nas oitavas de final. Quer saber tudo sobre o jogo de estreia? Confira no texto que o portal DCI preparou.

Qual canal vai passar jogo do Goiás hoje ao vivo

O jogo do Goiás hoje vai passar na DAZN, às sete da noite (horário de Brasília) para todo o Brasil ao vivo.

Sem qualquer tipo de transmissão na TV, o torcedor só pode assistir ao jogo da Copa Verde pela plataforma de streaming da DAZN.

Isso significa que você deve ser assinante para ver a programação. Por R$ 19,90 ao mês, o torcedor se torna assinante e tem acesso completo na programação através do aplicativo para celular, tablet, computador e smartv.

Data: 27 de outubro de 2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha

TV: Sem transmissão

LiveStream: DAZN no aplicativo ou no site www.globoplay.globo.com

Arbitragem: Paulo Henrique de Melo Salmazio

+ Que horas é a final da Libertadores 2022 entre Flamengo x Athletico

Como funciona a Copa Verde?

A edição 2022 da Copa Verde reúne dezesseis equipes das regiões do Norte, Centro Oeste e do Espírito Santo nas oitavas de final. Disputada em partida única, o elenco que vencer se garante nas quartas.

Novamente, as quartas de final são jogada em uma só partida. Em caso de empate, os pênaltis definem quem avança até a semifinal. Aqui, porém, a Copa Verde é disputada em jogos de ida e volta.

O time que tem a melhor campanha e que está sempre à esquerda da classificação tem a vantagem de jogar em casa. Depois, os dois vencedores das semifinais vão para a final onde novamente jogam em dois confrontos.

O campeão ganha a vaga direta para a terceira fase da Copa do Brasil.

+Próximo jogo do Novorizontino vai ser contra Cruzeiro; veja data e horário

Quais times disputam a Copa Verde?

Os times de Paysandu, Real Ariquemes, Tocantinópolis, São Raimundo, Humaitá, São Raimundo (AM), Rio Branco, Tuna Luso, Cuiabá, Costa Rica, Luverdense, Brasiliense, Goiás, Real Noroeste, Vila Nova e Operário disputam as oitavas de final da Copa Verde.

Quem vencer a única partida das oitavas se garante nas quartas de final. Não há favoritos na competição, uma vez que o torneio da CBF é completamente equilibrado.

Confira todos os jogos da segunda fase na Copa Verde 2022.

Quinta-feira, 27 de outubro:

Goiás x Real Noroeste Capixaba - 19h

Sexta-feira, 28 de outubro:

São Raimundo RR x São Raimundo AM - 20h

Vila Nova x Operário MT - 20h

Rio Branco AC x Tuna Luso - 22h

Sábado, 29 de outubro:

Real Ariquemes x Tocantinópolis - 16h30

Cuiabá x Costa Rica - 17h

Paysandu x Humaitá - 20h

Luverdense x Brasiliense - 21h

+ Leia também:

Quando acaba A Fazenda 2022? o que sabemos da grande final

Dia do Servidor Público é feriado em SP? Como será o 28 de outubro