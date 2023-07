Onde vai passar Goiás x Coritiba ao vivo e horário do Brasileirão - 03/07

Para fechar a 13ª rodada do Brasileirão, o duelo entre Goiás x Coritiba será realizado nesta segunda-feira, 03 de julho, no Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia. A bola vai rolar às 20h, horário de Brasília, e a partida será transmitida para todo o país ao vivo.

As duas equipes precisam dos três pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

Onde vai passar Goiás x Coritiba hoje?

A partida entre Goiás x Coritiba será transmitida ao vivo no Premiere nesta segunda-feira. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto.

Quem tem a assinatura do pay-per-view avulsa pode acompanhar no site (www.premiere.globo.com) ou no aplicativo ao vivo de qualquer lugar do país.

Horário: oito horas da noite

Local: Estádio Hailé Pinheiro, em Goiânia

Arbitragem: Denis da Silva Ribeiro Serafim

VAR: Rodrigo D Alonso Ferreira

Onde assistir Goiás x Coritiba hoje: Premiere

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

Os resultados da rodada levaram o Goiás para a 17ª posição da tabela, a ponta da zona de rebaixamento. Com 11 pontos, o clube alviverde soma apenas três vitórias, dois empates e sete derrotas, com derrota para o RB Bragantino na última rodada. No entanto, no meio da rodada, o time venceu o Santa Fe e garantiu a vaga nas oitavas da Sul-Americana.

Do outro lado, o Coxa ainda busca a sua primeira vitória no Brasileirão. Lanterna com quatro pontos, só tem quatro empates e oito derrotas em 12 rodadas. Mesmo se ganhar o jogo desta segunda-feira não deixa a zona de rebaixamento, assim como a lanterna da tabela.

As duas equipes precisam dos três pontos para escaparem da zona de rebaixamento do Brasileirão. Por isso, ambos os comandantes vão escalar os titulares nesta segunda-feira.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Willian Oliveira, Zé Ricardo, Guilherme, Palacios; Diego Gonçalves e Matheus Peixoto (Técnico: Armando Evangelista).

Coritiba: Gabriel; Jean Pedroso, Kuscevic, Bruno Viana; Natanael, Andrey, Bianqui, Moreno; Jamerson, Alef Manga e Zé Roberto (Técnico: Thiago Kosloski).

Como está a classificação do Brasileirão?

Com a vitória do Botafogo em cima do Vasco, o Glorioso aumentou a sua vantagem na liderança. Saiba quem está na parte de cima e quais são os integrantes da zona de rebaixamento no Brasileirão.

1 Botafogo - 33 pontos

2 Grêmio - 26 pontos

3 Flamengo - 25 pontos

4 Palmeiras - 23 pontos

5 RB Bragantino - 23 pontos

6 Fluminense - 21 pontos

7 São Paulo - 21 pontos

8 Internacional - 21 pontos

9 Athletico PR - 20 pontos

10 Atlético MG - 20 pontos

11 Fortaleza - 20 pontos

12 Cruzeiro - 18 pontos

13 Santos - 14 pontos

14 Cuiabá - 13 pontos

15 Bahia - 12 pontos

16 Corinthians - 12 pontos

17 Goiás - 11 pontos

18 Vasco - 9 pontos

19 América MG - 9 pontos

20 Coritiba - 4 pontos

