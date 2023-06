Quando será o sorteio das oitavas da Libertadores 2023 e times classificados

Dezesseis equipes disputam as oitavas de final da Copa Libertadores da América

O fim da fase de grupos trouxe as definições dos potes para o sorteio das oitavas da Libertadores 2023. Dezesseis times disputarão o mata-mata na maior competição de futebol do continente, oferecida pela Conmebol. Confira a data, o horário e como assistir o sorteio ao vivo.

Quando é o sorteio das oitavas de final da Libertadores?

O sorteio das oitavas da Libertadores 2023 será realizado na quarta-feira, 5 de julho, às 13h, horário de Brasília, em Luque, no Paraguai, na sede da Conmebol. O sorteio da segunda fase da Sul-Americana também será feito.

Inicialmente, o sorteio das oitavas da Libertadores estava marcado para 21 de julho, mas a entidade decidiu antecipar o calendário a pedido dos clubes para programarem-se durante as viagens entre as duas semanas.

O evento contará com a participação de dois apresentadores, além de Fred Nantes, diretor de competições da Conmebol no comando do sorteio.

Horário: uma hora da tarde

Local: Luque, no Paraguai

Times participantes: dezesseis

Onde assistir o sorteio das oitavas da Libertadores: ESPN, Star Plus, SporTV e Paramount+

Quais são os potes do sorteio da Libertadores?

Os dezesseis clubes são divididos em dois potes: o pote 1, onde ficam os líderes dos grupos, e o pote 2, que recebe os segundos colocados da fase anterior. Além de definir todos os confrontos, o evento dividirá também o chaveamento até a final.

Não há regras no sorteio das oitavas da Libertadores. Equipes do mesmo país podem se enfrentar, assim como aquelas que estavam no mesmo grupo na primeira etapa, ou seja, Flamengo e Racing poderão formar um embate mesmo que tenham ocupado a mesma chave.

O apresentador sorteia uma bolinha do pote 1 e depois do pote 2, formando o jogo. O evento continua até todos o último nome sair.

Confira a seguir todos os potes do sorteio das oitavas da Libertadores 2023.

POTE 1:

Racing

Internacional

Fluminense

Independiente del Valle

Athletico PR

Olimpia

Boca Juniors ou Deportivo Pereira

Bolívar ou Palmeiras

POTE 2:

Flamengo

Nacional do Uruguai

River Plate

Argentinos Juniors

Atlético Mineiro

Atlético Nacional

Boca Juniors ou Deportivo Pereira

Bolívar ou Palmeiras

Quais as datas das oitavas da Libertadores?

Os jogos das oitavas de final da Libertadores estão marcados para 1 e 3 de agosto, ida, e 8 até 10 de agosto, jogos de volta. Quartas e semifinal também são disputados em dois jogos, enquanto a final é partida única.

O calendário da competição está definido desde o início da temporada pela Conmebol. O pedido das equipes para adiantar o sorteio veio justamente para evitar problemas de logísticas nas oitavas de final, já que alguns dos elencos precisa equilibrar os campeonatos nacionais, outros torneios e a Libertadores ao mesmo tempo.

Com o chaveamento definido, cada um dos clubes de elite já sabe quem serão os possíveis adversários.

Oitavas de final:

1 até 10 de agosto

Quartas de final:

23 até 30 de agosto

Semifinal:

27 de setembro e 4 de outubro

Final:

4 de novembro

