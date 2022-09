Onde vai passar jogo do Botafogo hoje? Horário e escalações – 28/09

A disputa entre Goiás e Botafogo nesta quarta-feira, 28 de setembro, é válida pela 28ª rodada do Brasileirão, com transmissão pela TV aberta diretamente do Estádio da Serrinha, em Goiânia, às 21h45 (horário de Brasília). Quer saber onde vai passar jogo do Botafogo hoje? Confira as informações no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo

O jogo do Botafogo hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e no Premiere, pela TV fechada, a partir das 21h45 (horário de Brasília), além do GloboPlay, serviço de streaming para assinantes.

Disponível aos estados do RJ, GO, PI e ES, a Globo exibe todos os lances do embate entre Goiás e Botafogo nesta quarta-feira, de graça pela televisão. Renata Silveira narra a partida, com comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira.

Para quem está fora dos estados citados anteriormente, dá para assistir também no Premiere, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. No entanto, o torcedor deve obter o pacote de canais apenas por valor extra na mensalidade.

Para quem gosta de assistir pelo celular, o serviço de streaming GloboPlay transmite a partida em seu aplicativo pelo celular, tablet, computador e smart TV, se o aparelho for compatível. Os pacotes estão disponíveis no site www.globoplay.globo.com por diferentes valores entre R$ 24,90 ou R$ 86,90.

GOIÁS X BOTAFOGO:

Horário: 21h45 (Horário de Brasília)

Local: Estádio da Serrinha, em Goiânia

Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (FIFA)

Árbitro de vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

Como estão Goiás e Botafogo na temporada?

Com seis rodadas sem perder, o Goiás aparece na 10ª posição com 37 pontos, conquistados em nove vitórias, dez empates e oito derrotas. Se vencer o confronto desta quarta-feira, o elenco poderá chegar ainda mais próximo da parte de cima da tabela de classificação. Com 30 gols marcados e 33 sofridos, o time goiano ainda briga para alcançar uma vaga em competições internacionais.

Fique de olho em: Dadá Belmonte e Nicolas.

Se o Goiás vencer: Pula duas posições na tabela.

Escalação do Goiás: Tadeu; Maguinho, Caetano, Reynaldo, Danilo; Auremir, Diego, Marquinhos Gabriel; Renato, Nicolas e Dadá Belmonte.

Com 34 pontos, o Botafogo ocupa a 12ª posição da tabela com nove vitórias, sete empates e onze derrotas. O elenco aparece três rodadas sem perder no Brasileirão e, por isso, utilizará a partida desta quarta-feira para se afastar da zona de rebaixamento enquanto tem 27 gols marcados e 30 sofridos.

Fique de olho em: Jeffinho e Tiquinho Soares.

Se o Botafogo vencer: Pula apenas uma posição na tabela, em 11º lugar

Escalação do Botafogo: Gatito; Saravia, Adryelson, Victor Cuesta, Fernando; Tchê Tchê, Gabriel Pires, Lucas Piazon, Junior; Tiquinho Soares e Jeffinho.

Jogos de hoje no Brasileirão na rodada

Com oito confrontos na 28ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, a quarta-feira, 28 de setembro, promete ser agitada com movimentações na tabela de classificação.

O destaque da rodada fica ao duelo de Atlético e Palmeiras, além do jogo entre Internacional e RB Bragantino.

Confira todos os jogos de hoje no Brasileirão.

São Paulo 4 x 0 Avaí

Santos 1 x 0 Athletico PR

Quarta-feira (28/09):

Coritiba x Ceará – 19h

Corinthians x Atlético GO – 19h

Fluminense x Juventude – 19h

Fortaleza x Flamengo – 19h

Cuiabá x América MG – 21h

Internacional x RB Bragantino – 21h45

Atlético MG x Palmeiras – 21h45

Goiás x Botafogo – 21h45

