Onde vai passar jogo do Botafogo hoje x América MG (11/9)

O Botafogo recebe o América Mineiro neste domingo, 11 de setembro, no Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 11h (Horário de Brasília), pela 26ª rodada do Brasileirão. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar jogo do Botafogo hoje ao vivo.

O Fogão soma 30 pontos e está na 14ª posição. Já o América tem 35 e vem na 8ª posição.

Onde vai passar jogo do Botafogo hoje

O jogo do Botafogo hoje vai passar no Premiere, na TV fechada, às 11h (horário de Brasília). A partida também será transmitida no GloboPlay, serviço de streaming.

Quer acompanhar todos os lances do grande embate entre Botafogo e América neste domingo? Então você deve obter o pay-per-view, pacote de canais de futebol disponível apenas em operadoras de TV por assinatura por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90. São diferentes opções para o torcedor apaixonado por esporte.

Outra opção para quem quer assistir o duelo do futebol brasileiro é o GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma dispõe de filmes, séries, novelas e a retransmissão de canais de futebol, como o Premiere. Por isso, dá sim para acompanhar o jogo de hoje pelo aplicativo.

O torcedor que já é assinante pode entrar pelo aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV. Para quem não é, deve procurar o site www.globoplay.globo.com e optar pelo melhor pacote ao seu bolso por valores entre R$ 24,90 até R$ 86,90 por mês.

Botafogo x América MG:

Horário : 11h (horário de Brasília)

: 11h (horário de Brasília) Rodada : 26ª rodada

: 26ª rodada Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

Arbitragem : José Mendonça da Silva Junior

: José Mendonça da Silva Junior VAR : Daniel Nobre Bins

VAR : Daniel Nobre Bins

Botafogo e América MG: como vem as equipes?

Depois de acumular cinco rodadas sem vencer no Brasileirão, o Botafogo deu a volta por cima e conquistou o triunfo na rodada passada, em cima do Fortaleza. Com o resultado positivo, o Fogão subiu para a 14ª posição com 30 pontos, conquistados em oito vitórias, seis empates e onze derrotas. Com aproveitamento de 40%, o grupo quer a vitória neste domingo para seguir fora da zona de rebaixamento.

Do outro lado, o América faz uma temporada regular dentro de campo. Com 46% de aproveitamento, o elenco mineiro soma sete partidas seguidas sem perder, enquanto vem na 8ª posição com 35 pontos, entre dez vitórias, cinco empates e dez derrotas. Os números, por outro lado, não favorecem o Coelho, que tem o terceiro pior ataque, além de ter apenas três vitórias como visitante.

Últimos jogos:

No último domingo (04/09), o Botafogo venceu o Fortaleza por 3 a 1, fora de casa, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Os gols foram de Carlos Eduardo, dois, e Fernando Marçal.

Já no sábado (03/09), o América ganhou do Coritiba em casa por 2 a 0, jogando também pela última rodada do Brasileirão.

Os gols foram de Pedrinho e Matheus.

Quantos pontos para não cair pra Série B 2022?

O elenco para não ser rebaixado no Campeonato Brasileiro da Série A até a segunda divisão deve marcar entre 48 até 51, para ficar completamente tranquilo. Os dados são do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O elenco que chegar aos 45, por exemplo, já está próximo de se salvar do rebaixamento. No entanto, é inegável dizer que em cada nova temporada e rodada durante os anos os valores podem sim mudar, de acordo com a competição. Isso significa que nenhuma pontuação é igual a outra.

No entanto, o estudo diz ainda que para ser rebaixado, o grupo deve ficar entre 39 até 32 pontos apenas na temporada.

Jogos do Brasileirão hoje

Pelo fim de semana, a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A apresenta dez confrontos entre as vinte equipes da primeira divisão.

A rodada começou ontem, com fim no domingo. Os destaques ficam com o embate entre São Paulo e Corinthians, clássico paulista, e Flamengo contra Goiás para fechar a rodada.

Confira todos os jogos do Brasileirão hoje e os resultados até aqui.

Atlético MG 1 x 1 RB Bragantino

Internacional x Cuiabá

Ceará x Santos

Palmeiras x Juventude

Fluminense x Fortaleza

Avaí x Athletico PR – 11h

Botafogo x América MG – 11h

São Paulo x Corinthians – 16h

Coritiba x Atlético GO – 16h

Goiás x Flamengo – 19h

