Onde vai passar jogo do Ceará e Fortaleza hoje e horário ao vivo (14/8)

Clássico cearense é válido pela 22ª rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão ao vivo

Prepare o coração torcedor, porque tem Clássico-Rei! Jogando a 22ª rodada do Brasileirão, as equipes de Ceará e Fortaleza disputam neste domingo, 14 de agosto, a partir das 16h (Horário de Brasília), na Arena Castelão. Onde vai passar jogo do Ceará e Fortaleza hoje vai ser na Globo, para o estado do Ceará de graça ao vivo.

Onde vai passar jogo do Ceará e Fortaleza hoje ao vivo

O jogo do Ceará e Fortaleza hoje terá transmissão na Globo e Premiere, a partir das 16h (Horário de Brasília), diretamente da Arena Castelão.

Para a alegria do torcedor, o Clássico-Rei vai passar de graça em todo o estado do Ceará! A emissora da Globo é a responsável por transmitir as emoções do jogo com narração de Antero Neto, e comentários de Daniel Rocha e André Almeida. Já o Premiere mostra a partida para todo o território do Brasil.

Online, o streaming do Globo Play exibe a partida através do celular, tablet, computador e smart TV para assinantes.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Arbitragem: Jean Pierre Goncalves Lima

VAR: Daniel Nobre Bins

Onde assistir: Globo, Premiere e Globo Play

Quem venceu mais entre Fortaleza e Ceará?

O Ceará é quem mais venceu o Clássico-Rei contra o Fortaleza em toda a história do futebol. De acordo com dados do portal Transfermarkt, em 22 confrontos disputados, o Vozão tem 9 vitórias contra 6 empates e 7 triunfos para o time do Leão do estado.

No quesito gols, o Ceará também leva vantagem com 21 gols contra 18 do Fortaleza, segundo o Transfermarkt, portal de estatísticas.

Os duelos do clássico acontecem em Copa do Nordeste, Brasileirão, Copa do Brasil, Campeonato Cearense e Brasileirão da Série B.

Confira como foi a última partida entre os times.

Fortaleza e Ceará no Brasileirão

Com invencibilidade de três partidas, o Fortaleza aparece na 17ª posição com 21 pontos, dentro da zona de rebaixamento. O elenco conseguiu escapar da zona de rebaixamento, mas só deixa a degola se vencer o jogo deste domingo e consequentemente os seus adversários tropeçarem na rodada.

São cinco vitórias, seis empates e dez derrotas com 19 gols marcados e 23 sofridos, com uma das piores defesas do Brasileirão. O desempenho do Leão como mandante não é dos melhores, contabiliza apenas duas vitórias, seis empates e três derrotas.

Para o confronto de hoje, Juan Pablo Vojvoda não terá Romarinho, suspenso. No entanto, como tem Copa do Brasil no meio da semana que vem, o comandante pode poupar jogadores titulares.

Provável escalação do Fortaleza: Fernando Miguel; Emanuel, Marcelo Benevenuto, Titi, Juninho Capixaba; Lucas, Ronald, Moisés, Fabricio; Robson e Romero.

O Ceará vem de eliminação para o São Paulo na Sul-Americana, no meio da semana. Por isso, precisa dar a volta por cima no Brasileirão, onde está sem vencer há três rodadas. Em 14º lugar com 25 pontos, contabiliza cinco vitórias, dez empates e seis derrotas na temporada.

O elenco fez até aqui 22 gols e sofreu também 22, mostrando a campanha equilibrada que mostra dentro de campo. Como visitante, tem 3 vitórias, 3 derrotas e 5 empates.

O comandante Marquinhos Souza não poderá contar com Messias, Luiz Otávio e Zé Roberto cumprem suspensão.

Provável escalação do Ceará: Ricardo; Victor Luís, Nino Paraíba, Lucas, Gabriel Lacerda; Castilho, Richardson, Lima, Vasquez; Mendoza e Vina.

Por que Clássico-Rei?

O nome originou-se através do jornal O Povo, no estado do Ceará, utilizar em uma das sua manchetes “Choque Rei”, em 1962. Ao longo dos anos, de acordo com o portal Bola Vip, o nome foi ganhando novas estruturas e, então, chamado de Clássico-Rei.

Além disso, como o jogo entre São Paulo e Palmeiras já recebia o nome de Choque Rei, os torcedores aproveitaram para chamarem por outro nome, encontrando Clássico-Rei então.

Trata-se de duas grandes equipes dentro de campo. Ceará e Fortaleza protagonizam desde 1918, em torneio amistoso. Hoje, já é considerado um dos maiores do futebol brasileiro.

Próximos jogos:

FORTALEZA:

Fluminense x Fortaleza – Quarta-feira, 17/08 às 20h – Copa do Brasil

Fortaleza x Corinthians – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

CEARÁ:

RB Bragantino x Ceará – Domingo, 21/08 às 18h – Brasileirão

Ceará x Athletico PR – Domingo, 28/08 às 19h – Brasileirão

