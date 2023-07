Onde vai passar jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e horário - 01/07

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje no Brasileirão e horário – 01/07

Estava com saudades? Hoje é dia de jogo do Flamengo! O elenco carioca recebe o Fortaleza neste sábado, 01/07, no Estádio do Maracanã, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar às 18h30, horário de Brasília, com transmissão ao vivo.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo

O torcedor pode assistir o jogo do Flamengo e Fortaleza no Premiere ao vivo neste sábado. O embate do Brasileirão não vai passar em nenhum canal da televisão aberta.

Quem tem a assinatura avulsa do pay-per-view pode assistir no www.premiere.globo.com ou no aplicativo pelo celular. É só acessar com o email e a senha.

Torcedores que tem o pacote 'GloboPlay + canais ao vivo e Premiere' também poderão acompanhar.

Horário: seis e meia da tarde

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Arbitragem: Savio Pereira Sampaio

VAR: Rafael Traci

Onde assistir o jogo do Flamengo hoje: Premiere

Saiba quando vai ser o sorteio das oitavas da Libertadores 2023

Prévia de Flamengo x Fortaleza

O duelo entre Fortaleze e Flamengo neste sábado traz duas grandes equipes do futebol brasileiro. Os dois brigam na parte de cima da classificação, assim como disputam competições internacionais. Quem fica com os três pontos?

O Flamengo vem de vitória contra o Aucas no Maracanã. Jogando novamente em casa, o Rubro-Negro promete dar trabalho para os rivais cearenses na briga pelos três pontos. Em terceiro lugar com 22 pontos, o grupo de Sampaoli contabiliza sete vitórias, um empate e quatro derrotas. Como mandante no Brasileirão garantiu 12 pontos em seis partidas.

Para o Fortaleza, a classificação nas oitavas da Sula veio após a vitória contra o Palestino na terça-feira, fora de casa na última rodada. No Brasileirão é o oitavo colocado com 20 pontos, sem perder há duas rodadas seguidas. O grupo precisa dos três pontos para brigar pelo G4 na temporada.

Escalação do jogo do Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Arrascaeta, Everton Cebolinha e Gabigol (Técnico: Jorge Sampaoli).

Escalação do jogo do Fortaleza: João Ricardo; Tinga, Brítez, Benevenuto, Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Hércules, Yago Pikachu, Pochettino; Thiago Galhardo e Lucero (Técnico: Juan Pablo Vojvoda).

Como foi o último jogo entre as equipes?

O último jogo entre Flamengo e Fortaleza foi em 28 de setembro de 2022, na temporada passada, pela 28ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, pelo segundo turno.

Na Arena Castelão, no Ceará, o Fortaleza levou a melhor por 3 a 2, com gols de Pedro Rocha, dois, e Caio Alexandre no finalzinho. Gabigol marcou os dois do Fla, mas não conseguiu virar a partida. Os três pontos ao Fortaleza colocaram o time em uma melhor colocação na parte de cima da tabela.

Confira os melhores momentos do último jogo do Flamengo e Fortaleza.



Leia também:

Quais títulos o Flamengo não tem?