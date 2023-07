Onde vai passar o jogo do Fluminense no Brasileirão na TV e online - 01/07

O Fluminense viaja até a capital paulista para enfrentar o São Paulo neste sábado, 01/07, no Estádio do Morumbi, pela 13ª rodada da Série A do Campeoanto Brasileiro. O jogo do Fluminense começa às 16h, horário de Brasília, com transmissão ao vivo para todo o país.

Quem vai transmitir o jogo do Fluminense ao vivo

O Premiere transmite na TV paga o jogo do Fluminense e São Paulo pelo Brasileirão neste sábado. O duelo começa às 16h, horário de Brasília. Nenhuma emissora da televisão aberta vai exibir o confronto.

Assinantes do pay-per-view pode assistir no site www.premiere.globo.com ou no aplicativo. Dá para ser membro da plataforma de forma avulsa, mesmo sem ter a TV paga em casa.

Quem tem o pacote 'Globoplay + canais ao vivo' também pode ver a retransmissão do canal no streaming.

Horário: quatro da tarde

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Arbitragem: Anderson Daronco

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira

Onde assistir o jogo do Fluminense hoje: Premiere

Prévia de São Paulo x Fluminense

O duelo entre Fluminense e São Paulo neste sábado marca o reencontro de Fernando Diniz com o Sao Paulo. O treinador passou pelo clube paulista entre 2019 e 2021, mas não obteve êxito. Com o Fluminense, ganhou títulos no Campeonato Carioca e Taça Guanabara deste ano.

O São Paulo venceu o Tigre no meio da semana e confirmou a participação nas oitavas da Sul-Americana. No Brasileirão o elenco de Dorival Junior é o 11º colocado com 18 pontos, somados em cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. Vem de derrota para o Cruzeiro, mas o desempenho como mandante é muito bom no Brasileirão.

Do outro lado, o Fluminense empatou com o Sporting Cristal na última terça-feira, mas carimbou o seu passaporte para as oitavas de final da Libertadores. O Tricolor, que é cogitado como favorito ao título brasileiro, ocupa a quinta posição com 21 pontos, sem perder há quatro rodadas. Por isso, o jogo do Fluminense promete ser acirrado.

Escalação do jogo do São Paulo: Rafael; Rafinha, Arboleda, Alan Franco, Patryck; Pablo Maia, Gabriel Neves, Rodrigo Nestor; Wellington Rato, Luciano e Juan (Técnico: Dorival Júnior)

Escalação do jogo do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Felipe Andrade, Felipe Melo, Marcelo; Lima, Martinelli, PH Ganso; Jhon Arias, Keno e Cano (Técnico: Fernando Diniz).

Quantas rodadas faltam para terminar o Campeonato Brasileiro da Série A?

Doze rodadas foram disputadas no Campeonato Brasileiro da Série A, então só faltam 26 para acabar a temporada na primeira divisão. Vinte equipes integram a elite do futebol brasileiro.

O Campeonato Brasileiro é organizado todos os anos pela CBF com 38 rodadas em pontos corridos. São dois turnos, onde os times se enfrentam por duas vezes: uma como mandante e a outra como visitante. Cada triunfo garante ao elenco três pontos e o empate apenas um.

Ao fim da última rodada o primeiro colocado será declarado o campeão brasileiro, enquanto vagas para a Libertadores e Sul-Americana serão distribuídas. Na parte de baixo, os quatro últimos vão para a segunda divisão.

