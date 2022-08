Onde vai passar jogo do Fluminense hoje x Cuiabá (07/08)

Equipes disputam a vigésima primeira rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão pela TV aberta

Para ficar por dentro de todos os lances do time no coração, o torcedor quer saber onde vai passar jogo do Fluminense hoje, pela 21ª rodada do Brasileirão. A partida tem início às 16h (Horário de Brasília), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com transmissão ao vivo pelo canal aberto.

Sem perder há nova rodadas, o clube carioca soma 35 pontos e é o terceiro na tabela, atrás do líder Palmeiras e do vice Corinthians. Já o Cuiabá está na zona de rebaixamento, em 17º com 20 pontos.

Onde vai passar jogo do Fluminense hoje – 07/08/22

O jogo do Fluminense hoje terá transmissão da Globo e Premiere, a partir das quatro da tarde pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal da Globo exibe a partida do Brasileirão para os estados do RJ, MT, AP, RO, RR, AC, AM, PI, RN, SE, MS, TO, GO, ES e a cidade de Juiz de Fora, de graça e em tempo real tanto na emissora principal como em afiliadas. Renata Silveira vai narrar, enquanto Junior, Ana Thais Matos e Sandro Meira Ricci comentam.

O Premiere, disponível apenas em operadoras de TV, também exibe o jogo. O responsável pela narração será Júlio Oliveira com Paulo César Vasconcellos e Pedro Moreno comentando.

Online, o jogo do Fluminense hoje vai passar no streaming Globo Play, disponível no aplicativo para celular, tablet, computador e smart TV.

Quem vai ser campeão brasileiro 2022?

Neste momento, quatro equipes brigam na parte de cima do Brasileirão. O Palmeiras é o atual líder, com 42 pontos, tendo quatro de vantagem com relação ao vice-líder, o Corinthians, que possui 38.

O Fluminense vem em terceiro lugar, com 35 pontos. O Athletico Paranaense vem em seguida, em quarto lugar, com 34 pontos. Por isso, estes são os favoritos ao título brasileiro neste momento.

De acordo com os números do estudo do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Palmeiras possui 59.7% de chances de ser campeão do Brasileirão. O Corinthians, entretanto, tem 15.6%.

Confira a seguir os principais números da temporada, segundo o estudo da UFMG.

Palmeiras – 59.7%

Corinthians -15.6%

Fluminense – 10.6%

Athletico PR – 4.9%

Flamengo – 4.6%

Internacional – 2 .0%

Atlético MG – 1.2%

Classificação do Brasileirão 2022

A temporada do Campeonato Brasileiro da Série A entrega resultados que movimentam a tabela de classificação, onde vinte equipes disputam o título e as vagas para a Copa Libertadores e Sul-Americana.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a segunda divisão.

1 Palmeiras – 42 pontos

2 Corinthians – 38 pontos

3 Fluminense – 35 pontos – onde vai passar jogo do Fluminense hoje

4 Athletico PR – 34 pontos

5 Flamengo – 33 pontos

6 Internacional – 33 pontos

7 Atlético MG – 32 pontos

8 RB Bragantino – 30 pontos

9 Santos – 27 pontos

10 São Paulo – 26 pontos

11 Goiás – 25 pontos

12 Botafogo – 24 pontos

13 América MG – 24 pontos

14 Ceará – 24 pontos

15 Coritiba – 22 pontos

16 Avaí – 21 pontos

17 Cuiabá – 20 pontos

18 Fortaleza – 18 pontos

19 Atlético GO – 17 pontos

20 Juventude – 16 pontos

