Onde vai passar jogo do Grêmio e Vasco hoje DE GRAÇA e horário (11/09)

Neste domingo, 11 de setembro, o Grêmio o terceiro lugar da tabela com o Vasco, às 16h (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da Série B do Brasileirão. Saiba onde vai passar jogo do Grêmio e Vasco hoje ao vivo pela TV aberta e como assistir.

O Grêmio tem 47 pontos e está na terceira posição, atrás do líder Cruzeiro e do vice Bahia. Já o Vasco vem na 4ª posição com o total de 45 pontos.

Onde vai passar jogo do Grêmio e Vasco hoje ao vivo?

O jogo do Grêmio e Vasco hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e SporTV e Premiere, TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília). O torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming.

O clássico da Série B do Brasileirão neste domingo tem transmissão da Rede Globo, aos estados de RJ, RS, AP, RO, RR, AC, AM, PI, PB e ES, com narração de Renata Silveira e comentários de Junior, Paulo Nunes e Sandro Meira Ricci.

Para quem mora em estados diferentes dos citados, pode acompanhar a partida pelo SporTV ou Premiere, disponível em todo o território brasileiro através das operadoras de TV por assinatura. Aqui, é Júlio Oliveira quem comanda o microfone, enquanto Grafite e Renata Mendonça comentam os lances.

Para assistir online e de graça, basta acessar o GloboPlay, plataforma de streaming, responsável por retransmitir as imagens da TV Globo ao aplicativo no celular, tablet, computador ou smart TV. É necessário logar com e-mail e senha, depois acessar a plataforma no app ou navegador, no site www.globoplay.globo.com, clicar em “Agora na TV” e pronto.

Grêmio x Vasco:

Horário : 16h (horário de Brasília)

: 16h (horário de Brasília) Rodada : 29ª rodada da Série B

: 29ª rodada da Série B Local : Arena do Grêmio, em Porto Alegre

: Arena do Grêmio, em Porto Alegre Arbitragem : Raphael Claus (FIFA)

: Raphael Claus (FIFA) VAR : Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA) Onde vai passar jogo do Grêmio e Vasco hoje: Globo, SporTV, Premiere e GloboPlay

Grêmio e Vasco: como vem as equipes?

Terceiro colocado na tabela da Série B do Brasileirão, o Grêmio busca os três pontos neste domingo para continuar a sua retomada até a segunda colocação na tabela. Com 47 pontos, venceu doze partidas, empatou onze e perdeu cinco, com aproveitamento de 55%. São 32 gols marcados e 17 sofridos, a segunda melhor defesa e o quarto melhora ataque na temporada.

O técnico Renato Gaúcho, contratado após a demissão de Roger Machado, deve estrear no Grêmio neste domingo.

Do outro lado, o Vasco segue na 4ª posição da classificação com 45 pontos, conquistados em doze vitórias, nove empates e sete derrotas. O desempenho do grupo carioca caiu nas últimas semanas, com 30 gols marcados e 22 sofridos na temporada, tendo o quinto melhor ataque e a quinta defesa. Se vencer, ultrapassa o Grêmio na tabela e fica mais próximo do acesso.

Últimos jogos:

Na última sexta-feira (02/09), o Grêmio venceu o Vila Nova, em casa, por 2 a 1, pela 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols foram de Gabriel e Thaciano.

Do outro lado, o Vasco entrou em campo pela última vez no sábado (03/09) diante do Brusque, perdendo por 1 a 0, fora de casa.

O gol foi de Gabriel Pereira.

Últimos jogos de Grêmio x Vasco

Em toda a história do futebol, as equipes de Vasco e Grêmio se enfrentaram em 79 oportunidades, com vantagem para o Grêmio com 35 vitórias, vinte e um empates e 23 triunfos ao elenco carioca, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

Com relação aos gols, o tricolor gaúcho também leva a vantagem com 100 diante de 80 do Vasco. Para a partida deste domingo, tudo pode mudar nas estatísticas do confronto entre os clubes.

A última vez que se enfrentaram foi em 02 de junho, pela 10ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida foi pegada do começo ao fim, mas nenhum dos clubes conseguiu abrir o placar.

Confira como foi a última partida entre os times.

Jogos da Série B do Brasileirão na rodada

Pela 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dez partidas foram disputadas neste fim de semana. Neste domingo, 11 de setembro, apenas um embate será realizado para definir todos os resultados.

O clássico entre Vasco e Grêmio tem transmissão pela TV aberta, mas promete grandes desafios aos dois lados.

Confira a seguir todos os resultados da rodada.

Vila Nova 2 x 1 Guarani

Ponte Preta 1 x 0 Sport

Sampaio Corrêa 2 x 1 Novorizontino

Criciúma 0 x 0 Bahia

Cruzeiro 1 x 0 Operário

Náutico 1 x 0 Brusque

Ituano 3 x 0 Tombense

CSA 1 x 1 CRB

Londrina 2 x 1 Chapecoense

