Onde vai passar jogo do Grêmio hoje na Série B? Saiba o horário (27/04)

Nesta quarta-feira, Operário e Grêmio se enfrentam pela quarta rodada da Série B do Brasileirão na temporada, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa. Para saber as informações, confira onde vai passar jogo do Grêmio hoje.

Em 10ª posição, o time paranaense vai buscar a vitória nesta quarta para subir na classificação. Do outro lado, o time gaúcho se mantém sob o mesmo objetivo, buscando o segundo triunfo na competição da temporada, em 7º lugar com quatro pontos.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje na Série B?

O jogo do Operário e Grêmio hoje será transmitido no Premiere, a partir das 19h, no horário de Brasília.

Com exclusividade, a partida da Série B no Brasileirão será transmitida nesta quarta-feira pelo Premiere, pay-per-view da Rede Globo, somente para assinantes através das operadoras de TV paga.

Outra opção para acompanhar o jogo é pelo aplicativo, disponível para celular, tablets, computador e smarTV. Para tornar-se membro da plataforma, basta acessar o site e escolher o pacote.

Assinante GloboPlay também tem o direito de acompanhar a partida.

Ficha técnica de Operário e Grêmio hoje:

Data: 27/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa

Onde assistir: Premiere

Escalação de Operário e Grêmio

Escalação do Operário:​ Vanderlei, Arnaldo, Thales, Reniê, Fabiano, André Lima, Fernando Neto, Reina, Marcelo, Felipe Garcia e Paulo Sérgio

Escalação do Grêmio: Brenno, Rodrigo Ferreira, Pedro Geromel, Bruno Alves, Nicolas, Villasanti, Bitello, Lucas Silva, Campaz, Gabriel e Diego Souza

Confira no vídeo a seguir como foi o último jogo do Grêmio na Série B.

Últimos jogos de Operário e Grêmio

Operário:

Tombense 1 x 1 Operário (Série B)

Operário 2 x 0 Ponte Preta (Série B)

Náutico 2 x 0 Operário (Série B)

Grêmio:

Ponte Preta 0 x 0 Grêmio (Série B)

Grêmio 0 x 1 Chapecoense (Série B)

Grêmio 3 x 1 Guarani (Série B)

