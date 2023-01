Equipes disputam nesta terça-feira, 17 de janeiro, a final da competição gaúcha em busca do primeiro título na temporada

Jogo do Grêmio x São Luiz: horário da final Recopa Gaúcha 2023

Jogo do Grêmio x São Luiz: horário da final Recopa Gaúcha 2023

É decisão no futebol gaúcho! Quem será o campeão da Recopa Gaúcha 2023? Nesta terça, Grêmio e São Luiz enfrentam na Arena do Grêmio, às 19h30 (Horário de Brasília) em busca do primeiro título da temporada. O jogo do Grêmio confira onde assistir ao vivo e todos os detalhes da partida.

A Recopa é disputada em partida única e, em caso de empate, a disputa de pênaltis que define quem vai ser o campeão.

Leia também: Como assistir Campeonato Carioca no canal do Casimiro em 2023

Onde assistir jogo do Grêmio hoje na Recopa Gaúcha

O jogo do Grêmio hoje na Recopa Gaúcha vai passar no SporTV e Premiere às 19h30.

Disponível apenas em operadoras de TV, os canais vão exibir a partida entre Grêmio e São Luiz nesta terça-feira para todos os estados do Brasil. O SporTV está disponível na programação de quem é assinante.

O Premiere, pay-per-view, só pode ser acessado por torcedores que obtém o pacote de canais em valor extra na mensalidade. Também dá para ter em pacote avulso no GloboPlay e Amazon Prime Video.

Para obter ambos, o torcedor deve entrar em contato com a operadora. Dá para assistir de qualquer lugar do país ao vivo.

Como assistir Recopa hoje online?

O torcedor que gosta de acompanhar tudo pelo celular tem a oportunidade de assistir o jogo do Grêmio hoje através do GloboPlay.

A plataforma de streaming retransmite as imagens do canais no próprio site ou aplicativo para celular, tablet, computador ou smartv.

O torcedor que já é assinante deve sintonizar com email e a senha, mas aqueles que gostariam de se tornar membros deve acessar a plataforma da Globo e encontrar o melhor pacote ao seu bolso. Dá para assistir em qualquer lugar com dispositivo de internet.

LEIA: qual a premiação do Paulistão em 2023

Grêmio x São Luiz na Recopa

A Recopa Gaúcha reúne o atual campeão do Campeonato Gaúcho e o vencedor da Copa FGF, disputada no estado de Rio Grande do Sul.

O Grêmio é o grande favorito na final deste ano. Ainda não há como saber se Luis Suárez vai jogar.

O Grêmio venceu o Gaúchão na temporada passada o São Luiz ganho a Copa, por isso entram em campo nesta terça-feira para brigar pelo título logo no início do ano.

No ano passado, o Grêmio venceu o Glória por 5 a 0, no Estádio Altos da Glória, em Vacaria, para se tornar o maior campeão da competição no estado gaúcho.

Situação do Gramado da Arena, palco da Recopa Gaúcha, contra o São Luiz, nesta terça-feira. pic.twitter.com/Xa85fydiNt — Grêmio Notícia (@gremionoticia_) January 16, 2023

Campeões da Recopa Gaúcha

O Grêmio é o maior campeão da Recopa Gaúcha na história da competição. O elenco gaúcho tornou-se campeão nos anos de 2019, 2021 e 2022.

O Inter, adversário do tricolor gaúcho, coleciona dois com 2016 e 2017.

Grêmio — 3 títulos (2019, 2021 e 2022)

Pelotas — 2 títulos (2014 e 2020)

Inter — 2 títulos (2016 e 2017)

Lajeadense — 1 título (2015)

São José — 1 título (2018)

Você também vai gostar de ler:

Canal do Casimiro vai transmitir Mundial de Clubes de graça em 2023