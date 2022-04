Confira onde vai passar o jogo do Grêmio hoje. Foto: Reprodução / Lucas Uebel / Grêmio FBPA

Pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, equipes se enfrentam nesta sexta-feira, 15 de abril

Onde vai passar jogo do Grêmio x Chapecoense ao vivo e horário (15/04)

Tem Grêmio em campo hoje! O Tricolor recebe a Chapecoense nesta sexta-feira, 15 de abril, pela segunda rodada da Série B do Brasileirão, a partir das 19h (Horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em partida imperdível, fique por dentro e saiba onde vai passar jogo do Grêmio hoje.

As duas equipes buscam a primeira vitória neste início de temporada da Série B. Na última rodada, os gaúchos perderam para a Ponte Preta, enquanto a Chape empatou com o Ituano.

Onde vai passar jogo do Grêmio hoje

O duelo entre Grêmio e Chapecoense hoje, sexta-feira em 15 de abril, pela segunda rodada do Brasileirão Série B, vai passar no Premiere (Pay-per-view) a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

O confronto da Série B não vai passar em nenhum canal da TV aberta nesta sexta. De acordo com o calendário da CBF, a partida será transmitida somente no pay-per-view Premiere.

Somente assinantes tem acesso aos canais do Premiere, disponíveis apenas em operadoras de TV paga. A plataforma está disponível na televisão, pelo site (www.ge.globo/premiere) ou até mesmo no aplicativo pelo valor extra de R$49,90 ou R$89,90.

Outra opção é assistir através do GloboPlay. Porém, você também deve ser assinante do streaming para ter o acesso completo dos jogos do Premiere.

Data: 15/04/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: Premiere

Grêmio e Chapecoense no Brasileirão Série B

Na rodada passada, o Grêmio perdeu para a Ponte Preta. Agora, entra em campo nesta sexta com o dever de vencer a sua primeira partida da Série B do Brasileirão em 2022 custe o que custar. O ano do Imortal não tem sido nada fácil, já que foi eliminado da Copa do Brasil logo na primeira fase pelo Mirassol em fevereiro. Por fim, aparece em 15º sem pontos marcados.

Do outro lado, a Chapecoense se deu bem ao conquistar um ponto com o empate contra o Ituano. Em 8º na classificação da Série B, a equipe de Condá promete manter a sua escalação do jogo anterior para buscar a sua primeira vitória na temporada, mesmo que o oponente seja o favorito na partida.

Escalação do Grêmio x Chapecoense

Escalação do Grêmio: Brenno, Rodrigues, Pedro Geromel, Bruno Alves, Diogo Barbosa, Villasanti, Lucas Silva, Bitello, Campaz, Elias e Ferreira

Escalação do Chapecoense: Vagner, Pablo, Léo, Victor Ramos, Fernando, Ronei, Luizinho, Lima, Marcelo Freitas, Maranhão e Perotti

Último jogo de Grêmio x Chapecoense

Chapecoense 1 x 3 Grêmio – 20/11/2021 – Brasileirão

Grêmio 2 x 1 Chapecoense – 09/08/2021 – Brasileirão

Chapecoense 0 x 1 Grêmio – 10/11/2019 – Brasileirão

Confira no vídeo a seguir como foi um dos últimos jogos dos times.

