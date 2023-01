Qual canal vai passar jogo do Grêmio na Copinha hoje - 05/01/2023

Elenco do Grêmio busca a primeira vitória na Copinha nesta quinta-feira contra o Guarani, principalmente depois de empatar com o Cruzeiro de Alagoas na rodada de estreia

O Grêmio busca a primeira vitória na Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quinta-feira. Diante do Guarani, a partida é válida pela segunda rodada do grupo 8. No Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca, o jogo do Grêmio na Copinha hoje vai começar às 19h30 (horário de Brasília). Confira onde assistir no texto.

Transmissão jogo do Grêmio na Copinha hoje

O SporTV vai transmitir o jogo do Grêmio na Copinha hoje às 19h30 (Horário de Brasília).

O canal está disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, DirecTV GO, Oi e a Vivo. Basta sintonizar para assistir a partida ao vivo nesta quinta-feira.

Também dá para assistir no GloboPlay, plataforma digital de streaming também por assinatura.

A partida começa a partir das 18h30 nos estados de Amazonas, Roraima, Rondônia, Acre, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, devido ao próprio fuso horário.

Horário: 19h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Municipal Doutor Lancha Filho, em Franca

Onde assistir: SporTV e GloboPlay

Guarani x Grêmio

O Guarani venceu o Franca na rodada de estreia por 4 a 1 e assumiu a liderança do grupo 8 com três pontos, deixando os oponentes para trás e garantindo também a vantagem de até dois pontos diante do segundo colocado. Nesta quinta-feira, o elenco pode encaminhar a vaga na próxima fase se vencer.

Do outro lado, o Grêmio decepcionou a torcida depois de ficar no empate sem gols com o Cruzeiro de Alagoas, jogando em Franca. O resultado deixou o elenco gaúcho em terceiro lugar, em desvantagem devido ao resultado da primeira rodada. Por isso precisa da vitória hoje se quiser brigar pela classificação.

Escalação do jogo do Guarani: Álvaro; Biel, Zamboni, Titi, Cauê; Pedrinho, Vitinho, Tardelli, Rafael; Théo e Eliseu.

Escalação do jogo do Grêmio: Arthur; Wesley Costa, Viery, João Pedro, Cristiano; Hiago, Mila, Kuan Kelvin; Zinho, Rubens e Pedro Clemente.

Quem vai apitar o jogo do Guarani x Grêmio?

O árbitro do jogo do Grêmio na Copinha contra o time do Guarani vai ser Gabriel Petrini Rodrigues.

Os assistentes nesta quinta-feira vão ser Miguel Cataneo Ribeiro e Mauricio Helder. Já o quarto árbitro será Rafael Castelli Prini.

Carlos Donizeti será o analista de vídeo.

Jogos da Copinha hoje na rodada

Além do jogo do Grêmio na Copinha hoje, outros sete confrontos também vão ser realizados nesta quinta-feira, durante a segunda rodada da competição.

Penapolense x Comercial - 12h45

Nacional x XV de Piracicaba - 13h

Capivariano x Cruzeiro - 15h

Juventude x Alecrim - 15h15

Francana x Cruzeiro AL - 17h15

XV de Jaú x Floresta - 19h30

Guarani x Grêmio - 19h30

Aparecidense x Flamengo - 21h45

