Onde vai passar jogo do Grêmio x Cruzeiro hoje DE GRAÇA na TV (21/08)

Líder com nove pontos de vantagem, o Cruzeiro visita o Grêmio em confronto da 25ª rodada da Série B do Brasileirão neste domingo, 21 de agosto, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com início às 16h (Horário de Brasília), onde vai passar jogo do Grêmio x Cruzeiro hoje vai ser na Globo, de graça e em tempo real.

Onde vai passar jogo do Grêmio x Cruzeiro hoje

O jogo do Grêmio e Cruzeiro hoje vai passar na Globo, SporTV e Premiere, a partir das quatro da tarde, pelo horário de Brasília.

Pode comemorar torcedor, porque o clássico entre as duas grandes equipes neste domingo vai passar na Globo, com transmissão exclusiva na TV aberta e de graça! Para o torcedor que gosta de acompanhar os lances, a emissora transmite às quatro da tarde para os estados de MG e RS, com Gustavo Villani e comentários de Paulo Nunes, Roger Flores e Janette Arcanjo.

O torcedor que mora fora dos estados citados pode assistir no SporTV e Premiere, com transmissão em todo o território nacional através das operadoras de TV por assinatura, com narração de Jader Rocha e comentários de Paulo César Vasconcellos e Henrique Fernandes.

Prefere acompanhar tudo pelo conforto do celular? Fique tranquilo torcedor, porque o GloboPlay retransmite as imagens do clássico brasileiro neste domingo para não assinantes. É só acessar pelo computador o site www.globoplay.globo.com ou no aplicativo para celular ou tablet e clicar em “Agora na TV”. No mesmo instante, deve acessar com e-mail e a senha na Conta Globo. Feito, terá a sintonia completa do canal da Globo de acordo com a sua localização.

Melhores momentos do último jogo do Grêmio x Cruzeiro

A última partida entre o Grêmio e Cruzeiro aconteceu em 8 de maio de 2022, pela 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro na temporada atual. O duelo foi válido pelo primeiro turno da segunda divisão.

No primeiro tempo, a Raposa disparou dentro de campo e, com apenas 27 minutos, abriu o placar com gol contra de Ferreirinha. Com o resultado, ganhou ainda mais força para lutar. Na segunda etapa, entretanto, o Grêmio mostrou superioridade, mas não conseguiu empatar ou até mesmo virar o jogo.

Com 1 x 0 no placar, o Cruzeiro ganhou os três pontos.

Confira no vídeo como foi a última partida entre os times.

Quais as chances do Cruzeiro e Grêmio de subir para Série A em 2022?

Tanto Cruzeiro quanto Grêmio possuem altas chances de subirem até a primeira divisão do Brasileirão. O time mineiro é o líder da classificação com 53 pontos e, por isso, tem 99.97% de chances de se classificar, de acordo com dados do estudo atualizado diariamente pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

O Grêmio, por outro lado, perdeu para o CRB na última rodada e por isso caiu para o 3º lugar com 43 pontos. Suas chances, até o início da vigésima quinta rodada, é de 88.6% de chances, segundo o estudo da UFMG.

A Raposa é o grande favorito a subir para a elite do futebol brasileiro da CBF. Com dezesseis vitórias, cinco empates e três derrotas, tem aproveitamento de 73%, além de contar com a melhor campanha da temporada. O técnico Paulo Pezzolano está no comando do grupo mineiro desde o começo do ano.

Próximo jogos de Grêmio e Cruzeiro:

GRÊMIO:

Grêmio x Ituano – Sexta-feira, 26/08 às 19h – Brasileirão Série B

Criciúma x Grêmio – Terça-feira, 30/08 às 20h30 – Brasileirão Série B

CRUZEIRO:

Cruzeiro x Náutico – Sexta-feira, 26/08 às 21h30 – Brasileirão Série B

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – Terça-feira, 30/08 às 19h – Brasileirão Série B

