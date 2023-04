Onde vai passar jogo do Inter hoje no Brasileirão e horário - 30/04

Onde vai passar jogo do Inter hoje no Brasileirão e horário – 30/04

Internacional e Goiás entram em campo neste domingo, 30 de abril, pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A no Estádio Beira-Rio. A bola vai rolar no jogo do Inter hoje às 18h30 (Horário de Brasília) e com transmissão ao vivo.

Onde assistir o jogo do Inter hoje na TV?

O Premiere, pay-per-view de futebol do Grupo Globo, vai transmitir o jogo do Inter hoje e Goiás para todos os estados do Brasil. Só quem é cliente pode assistir. Nenhum canal da TV aberta vai transmitir hoje.

O torcedor que possui a TV paga em casa pode sintonizar com apenas um toque no seu controle remoto e, do conforto do sofá na sala, assistir e torcer. Quem não tem deve entrar em contato com a empresa e comprar por valor extra na mensalidade.

O pay-per-view possui diferentes opções de valores. Cada pacote tem um valor diferente entre as operadoras.

+ VOTE: Rogério Ceni deve ser técnico do Corinthians

Como assistir Internacional online hoje

Para assistir o jogo do Inter hoje na internet o torcedor colorado tem que sintonizar no GloboPlay ou no aplicativo do Premiere, ambos disponíveis para clientes.

O GloboPlay, serviço de streaming do Grupo Globo, está disponível pelo site (globoplay.globo.com) por diferentes opções de pacotes. Dá para assistir no computador, tablet, smartv ou celular, Android e iOS.

Pelo Premiere, pay-per-view de futebol, quem é membro pode assistir também na plataforma pela internet. Quem é assinante através da TV paga também pode acessar com a conta paga.

Mano Menezes vai sair do Inter?

O técnico do Internacional, Mano Menezes, foi sondado pela diretoria do Corinthians após a saída de Cuca na última quarta-feira, após o jogo da Copa do Brasil contra o Remo. O time paulista procura um substituto e, por isso, tem Mano como uma opção.

De acordo com informações do jornalista Tomás Hammes, do portal GE, Mano deve seguir no Inter. O treinador afirmou ao site que deve permanecer no clube gaúcho sem interromper o seu trabalho. Em setembro do ano passado, o comandante renovou o contrato com o time. Ele assumiu em 2022, após a demissão de Medina.

Escalações de Internacional x Goiás

A vitória para o Internacional neste domingo pode recolocar o time de Mano Menezes na parte de cima da classificação, com a possibilidade de brigar pela liderança. Já o Goiás vai buscar os três pontos para se afastar da parte de baixo e também brigar pelo G-4.

Internacional: Keiller; Igor Gomes, Vitão, Thauan Lara, Mercado; Campanharo, Johnny, Pedro Henrique; Mauricio, Wanderson e Alemão.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Morelli, Diego,; Palacios, Vinícius e Matheus Peixoto.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sport Club Internacional (@scinternacional)

Posição do Inter no Brasileirão

O Internacional ocupa a sexta posição da tabela do Campeonato Brasileiro com quatro pontos, conquistados em uma vitória e um empate. Na primeira rodada o time empatou fora de casa com o Fortaleza em 1 x 1.

Na segunda rodada o Inter ganhou do Flamengo, em casa, por 2 x 1, subindo na classificação. Na contramão, o Goiás aparece em 10º lugar com três pontos, conquistados em uma vitória.

Próximo jogo do Internacional

Após disputar a terceira rodada do Campeonato Brasileiro da Série A contra o Goiás neste domingo, o Inter volta a jogar no meio da semana pela fase de grupos da Libertadores.

Pela terceira rodada do grupo B, vai enfrentar o Nacional do Uruguai na quarta-feira, 05 de maio, às 19h, horário de Brasília, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Os dois disputarão a liderança do grupo, enquanto o uruguaio tem seis pontos e o Inter tem quatro.

Leia também: Grid de largada da F1: classificação do GP do Azerbaijão 2023