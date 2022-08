Onde vai passar jogo do Internacional e Fluminense e horário (14/08)

Confronto neste domingo é válido pela 22ª rodada do Brasileirão, com transmissão ao vivo

Clássico do cenário nacional, Internacional e Fluminense se enfrentam neste domingo, 14 de agosto, com início marcado para às 19h (Horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Valendo a 22ª rodada do Brasileirão, onde vai passar jogo do Internacional e Fluminense vai ser no SporTV e Premiere, na TV fechada, ao vivo para assinantes.

Onde vai passar jogo do Internacional e Fluminense hoje

O jogo do Internacional e Fluminense hoje terá transmissão do SporTV e Premiere, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Com disponibilidade para todos os estados do Brasil, a partida será exibida nos canais disponíveis somente em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, entretanto, só está disponível por valor extra na mensalidade do assinante.

Online, o torcedor pode acompanhar através do serviço de streaming Globo Play, pelo aplicativo de celular, tablet, computador e smart TV. O valor mínimo da assinatura é de R$24,90 por mês.

Data: Domingo, 14/08/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Arbitragem: Ramon Abatti Abel

VAR: Adriano Milczvski

Onde assistir: SporTV, Premiere e Globo Play

Internacional no Brasileirão

O Internacional foi eliminado no meio da semana pelo Melgar, nos pênaltis, na Copa Sul-Americana da Conmebol. Agora, o time de Mano Menezes promete focar no Brasileirão, único torneio que tem para disputar até o fim da temporada.

Em 6º lugar com 33 pontos, contabiliza oito vitórias, nove empates e quatro derrotas na parte de cima tabela, com a possibilidade de subir um degrau e quem sabe ficar perto do G-4 da competição. Como mandante, acumula 5 vitórias, 1 derrota e 4 empates.

Na última rodada, perdeu para o Fortaleza por 3 x 0.

Fluminense pode assumir a vice-liderança

Com 38 pontos em terceiro lugar no Brasileirão, o Fluminense contabiliza onze vitórias, cinco empates e cinco derrotas em sua campanha. O elenco pode ocupar a vice-liderança se vencer o jogo deste domingo, ultrapassando o Corinthians.

Sua campanha, sob o comando de Fernando Diniz, tem dado o que falar principalmente pelo bom futebol jogado dentro de campo. Até aqui são dez rodadas sem perder, o que mostra a regularidade do elenco. Como visitante, tem 4 vitórias, 2 derrotas e 4 empates.

Na última rodada, venceu do Cuiabá por 1 x 0.

Escalações do jogo do Internacional x Fluminense:

Mano Menezes, técnico do Inter, não poderá contar com Caio e Tiago. Além dos dois jogadores, nenhuma nova baixa foi detectada no plantel de jogadores do grupo gaúcho.

O time deve ser completo logo após a eliminação do clube.

Provável escalação do Internacional: Daniel; Renê, Vitão, Mercado, Bustos; Gabriel, De Pena, Wanderson, Edenílson; Patrick e Romero.

Fernando Diniz não tem apensa David Braz, jogador lesionado e em trabalho de recuperação no departamento médico. No entanto, o comandante deve optar por poupar alguns dos titulares já que tem jogo da Copa do Brasil no meio da semana.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; Nonato, Martinelli, Ganso, Matheus; Jhon Arias e Cano.

Quem tem mais vitória Fluminense ou Internacional?

Em toda a história do futebol, Internacional e Fluminense se enfrentaram por 40 oportunidades. É o Fluminense quem tem mais vitórias, com 17 contra 13 triunfos do Inter, além dos 10 empates contabilizados, de acordo com dados do portal Transfermarkt.

Os confrontos são válidos pelo Brasileirão e Libertadores. No quesito gols, são 57 gols marcados para o Flu contra 47 para o Inter, segundo o Transfermarkt, portal de estatísticas.

No último jogo entre os dois, o Internacional levou a melhor por 1 x 0, com gol de Alemão, pela terceira rodada do Brasileirão em 2022.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre os times.

Próximos jogos:

FLUMINENSE:

Fluminense x Fortaleza – Quarta-feira, 17/08 às 20h – Copa do Brasil

Fluminense x Coritiba – Sábado, 20/08 às 19h – Brasileirão

INTERNACIONAL:

Avaí x Internacional – Segunda-feira, 22/08 às 20h – Brasileirão

Internacional x Juventude – Segnda-feira, 28/08 às 20h – Brasileirão

Você também vai gostar de ler: Copa do Mundo Qatar 2022: 8 curiosidades da sede inédita