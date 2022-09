Onde vai passar jogo do Palmeiras e Santos hoje, domingo (18/9)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Onde vai passar jogo do Palmeiras e Santos ? O DCI traz para você detalhes sobre como assistir ao jogo na TV, além de como acompanhar a transmissão ao vivo e online.

O líder Palmeiras recebe o Santos em disputa pelos três pontos neste domingo, 18 de setembro, pela 27ª rodada do Brasileirão às 18h30 (horário de Brasília), no Allianz Parque, na capital paulista.

Onde vai passar jogo do Palmeiras e Santos hoje

O jogo do Palmeiras e Santos hoje vai passar no SporTV e no Premiere , às 18h30 (Horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode assistir pelo GloboPlay, serviço de streaming.

Para a infelicidade do torcedor, o Clássico da Saudade não vai ser transmitido na TV aberta. Isso quer dizer que apenas assinantes da TV fechada poderão acompanhar o jogo, seja no SporTV ou Premiere em todo o território nacional. Odinei Ribeiro é o responsável pelo microfone, ao lado dos comentaristas Maurício Noriega, Richarlyson e Sandro Meira Ricci.

O pay-per-view, entretanto, só pode ser acesso por torcedores que obtêm o pacote de canais por valor extra na mensalidade, entre valores de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Outra opção ao torcedor é assistir no GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma está disponível para celular, tablet, computador e na smart TV, se o aparelho for compatível. Os valores dos pacotes vão de R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

Palmeiras x Santos: como vem as equipes?

Líder da classificação com 54 pontos, o Verdão é o grande favorito ao título na edição com quinze vitórias, nove empates e duas derrotas. Com a diferença de oito pontos para o segundo colocado, o elenco busca os três pontos neste domingo para se manter na ponta e seguir vivo na briga pelo título da temporada. O elenco de Abel Ferreira foi eliminado da Libertadores e Copa do Brasil, mas deve levar o Campeonato Brasileiro.

Provável escalação de Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Piquerez, Murilo; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Dudu, Rony e Bruno Tabata.

O Santos, por outro lado, está na 11ª posição com 34 pontos, conquistados em oito vitórias, dez empates e oito derrotas, com a terceira melhor defesa do Brasileirão em 29 gols marcados e 24 apenas sofridos. Se vencer neste domingo, o Peixe pula três posições e permanece próximo do G4 da edição.

Provável escalação de Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Felipe Jonatan, Eduardo Bauermann; Camacho, Vinicius Zanocelo, Gabriel; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

Últimos confrontos de Palmeiras x Santos

Por toda a história do Clássico da Saudade, as equipes de Palmeiras e Santos se enfrentaram por 301 oportunidades, com vantagem ao Verdão com 131 triunfos, além de 77 empates e 93 vitórias para o Peixe, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 29 de maio deste ano, válido pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no primeiro turno. Com gol de Gustavo Gómez, o Verdão somou os três pontos ao vencer por 1 x 0 fora de casa.

Confira no vídeo como foi a última partida do clássico.

