Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje? Palestra enfrenta Juventude (10/9)

Eliminado da Liberadores durante a semana pelo Furacão, o Palmeiras volta a jogar neste sábado, 10 de setembro, pela 26ª rodada do Brasileirão, diante do Juventude, às 21h (horário de Brasília). Jogando no Allianz Parque. saiba onde vai passar jogo do Palmeiras hoje ao vivo.

Líder, o Palmeiras soma 51 pontos com vantagem de sete pontos. Já o Juventude tem 18 pontos na lanterna da tabela de classificação.

Onde vai passar jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

O jogo do Palmeiras hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 21h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar a partida através do GloboPlay, no serviço de streaming.

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Arbitragem: Jefferson Ferreira de Moraes

VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (VAR-FIFA)

Rodada: 26ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Palmeiras no Brasileirão 2022

Melhor campanha do Brasileirão, o Palmeiras é também o líder absoluto na tabela com 51 pontos, ou seja, sete com relação ao segundo colocado. Se vencer a partida deste sábado, consegue aumentar ainda mais a diferença e se isolar na ponta, pronto para ser o campeão brasileiro na temporada.

No meio da semana, o clube comandado por Abel Ferreira foi eliminado pelo Athletico PR após o empate em 2 x 2, mas com a vantagem do primeiro gol na partida de ida. Por isso, a única competição que resta para garantir o título é o Brasileiro da Série A.

Jailson continua indisponível no plantel de jogadores.

Fique de olho em: Gustavo Scarpa, Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Se o Palmeiras vencer: Continua na liderança

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Piquerez, Murilo, Marcos Rocha, Gustavo Gómez; Danilo, Zé Rafael, Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony.

Juventude no Brasileirão 2022

Do outro lado, a situação do Juventude preocupa torcedores. Lanterna do Brasileirão com 18 pontos, nem a vitória neste sábado tira o elenco gaúcho da zona de rebaixamento. Por isso, o clube deve continuar somando pontos se quiser escapar de um possível rebaixamento. Contabilizando três vitórias, nove empates e treze derrotas, o time tem o segundo pior ataque da temporada e a piro desenha disparado, com 19 gols marcados e 42 sofridos.

Fique de olho em: Pitta

Se o Juventude vencer: Não deixa a lanterna do Brasileirão.

Provável escalação do Juventude: José Guilherme; Vitor Mendes, Renato Chaves, Rafael Forster; Chico, Paulo, Elton, Felipe Pires; Ruiz, Guilherme Parede e Pitta.

