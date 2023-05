Onde vai passar jogo do São Paulo no Brasileirão hoje ao vivo – 27/05

Neste sábado, 27 de maio, o São Paulo recebe o Goiás pela oitava rodada da Série A do Campeonato Brasileiro no Estádio do Morumbi, na capital paulista. O jogo do São Paulo começa às 21h, horário de Brasília, com transmissão para todos os estados do país ao vivo.

O Tricolor ocupa a oitava posição com 12 pontos, enquanto o Esmeraldino é o 16º colocado com sete. Ambos os times estão em boa campanha na temporada, com vitórias acumuladas nas últimas rodadas.

Quem vai transmitir jogo do São Paulo hoje ao vivo

A partida entre São Paulo e Goiás será transmitida no SporTV, Premiere e GloboPlay neste sábado. O torcedor pode assistir em qualquer lugar do Brasil entre as operadoras de televisão por assinatura.

Além do canal normal, dá para ver as emoções do jogo do São Paulo hoje no SporTV 4K, disponível somente para assinantes Claro e Sky. A narração vai ser de Jader Rocha com comentários de Caio Ribeiro e Sérgio Xavier.

Para ver no celular é só sintonizar o GloboPlay, serviço de streaming por assinatura.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 21h (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do São Paulo hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

São Paulo anuncia a contratação de Alexandre Pato

O São Paulo anunciou na sexta-feira a contratação do atacante Alexandre Pato, de 33 anos. O jogador se recupera no REFFIS Plus, centro de recuperação do São Paulo, e voltará a jogar pelo clube assim que estiver 100%. Esta vai ser a terceira passagem de Pato no Tricolor.

O atacante assinou contrato até dezembro de 2023. A primeira vez que vestiu as cores do Tricolor Paulista foi em 2014, por empréstimo do Corinthians. De acordo com dados do São Paulo foram 101 partidas com 38 gols e 16 assistências.

Em 2019, Pato voltou ao São Paulo depois de passar pelo Chelsea, Villarreal e Tianjin Tianhai, com contrato até agosto de 2020. Segundo o portal oficial foram 35 jogos e nove gols marcados. Pato estava no Orlando City, dos Estados Unidos.

Confira o anúncio de Alexandre Pato no São Paulo.

✍️ Alexandre Pato está de volta ao Tricolor! O atacante assinou contrato até 31 de dezembro de 2023, com cláusulas de produtividade, e iniciará a sua terceira passagem pelo clube. Saiba mais > https://t.co/go6x836yI4#PatoÉTricolor#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/UIIxPedzU9 — São Paulo FC (@SaoPauloFC) May 26, 2023

Escalações de São Paulo x Goiás

Para o confronto deste sábado, na oitava rodada do Brasileirão, tanto São Paulo e Goiás deverão escalar titulares e reservas já que terão compromisso no meio da semana na Copa do Brasil e Copa Verde respectivamente.

Confira as prováveis escalações do jogo de hoje:

São Paulo: Rafael; Rafinha, Lucas Beraldo, Caio Paulista, Diego Csta; Gabriel Neves, Luan, Rodrigo Nestor; Marcos Paulo, Luciano e Calleri.

Goiás: Tadeu; Maguinho, Lucas Halter, Bruno Melo, Sander; Zé Ricardo, Willian Oliveira, Dieguinho; Palacios, Aleson e Matheus Peixoto.

Como chegar no Morumbi?

Pensa em um programa diferente neste sábado? Vá até o Estádio do Morumbi e acompanhe de perto o duelo entre São Paulo e Goiás pela oitava rodada do Brasileirão. Mas como chegar ao local?

O principal meio para chegar ao estádio é pegar a Estação São Paulo – Morumbi, estação de metrô da linha 4-amarela operada pela Via Quatro, localizada entre as avenidas Professor Francisco Morato e Jorge João Saad.

Quem vem as estações Metrô Luz, República ou Consolação, é possível chegar ao Morumbi. Basta pegar o metrô da linha 4-amarela com destino à Estação Vila Sônia e descer na Estação São Paulo – Morumbi,

Na CPTM, trem, opte pela linha 7 (Rubi) e linha 11 (Coral). Se preferir, também dá para pegar um taxi ou Uber, aplicativo de automóveis, e ir direto da sua localização até o Morumbi.

