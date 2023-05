Gabigol será titular no jogo do Flamengo hoje. Foto: Reprodução Marcelo Cortes / CRF

Quem vai transmitir jogo do Flamengo x Cruzeiro hoje no Brasileirão – 27/05

Alerta de jogão! Neste sábado, 27 de maio, o Flamengo recebe o Cruzeiro no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, pela oitava rodada do Brasileirão. A bola vai rolar no jogo do Flamengo hoje às 18h30, horário de Brasília. Confira onde assistir e todos os detalhes da partida no texto abaixo.

Cruzeiro e Flamengo ocupam a quinta e sexta posição respectivamente com 12 pontos. Quem vencer tem a chance de entrar para o G-4 do Campeonato Brasileiro.

Onde vai passar jogo do Flamengo hoje ao vivo

O jogo entre Flamengo e Cruzeiro neste sábado será transmitido no Premiere e GloboPlay ao vivo. O pay-per-view está disponível entre operadoras de TV por assinatura como a Sky, Vivo, Claro, e a Oi.

É necessário pagar o valor extra na mensalidade para obter o pacote de canais de futebol. Além disso, o torcedor também pode obter o pay-per-view de maneira avulsa pelo site www.premiere.globo.com.br.

Outra opção para assistir é o GloboPlay, serviço de streaming do grupo Globo. A plataforma está disponível no site www.globoplay.globo.com por diferentes valores. É necessário obter o pacote “GloboPlay + canais ao vivo” ou “GloboPlay e Premiere”.

É possível assistir o GloboPlay no computador ou no aplicativo em dispositivos móveis como celular, tablet e smartv.

Transmissão Flamengo em áudio hoje

Além de acompanhar o jogo do Flamengo na televisão, o torcedor também tem a opção de curtir a transmissão em áudio de graça. Isso porque a Fla TV disponibiliza no Youtube a cobertura completa da partida.

Com narração de Emershow Santos e comentários de Bruno Pet, o torcedor só precisa entra no Youtube, procurar pela Fla TV e curtir a transmissão em áudio do duelo do Brasileirão. Quem é assinante pode ver direto do aplicativo no celular ou no GloboPlay.

Data: 27 de maio de 2023

Horário: 18h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Onde assistir jogo do Flamengo hoje: Premiere e GloboPlay

Escalações de Flamengo x Cruzeiro

Ambos os times terão jogos da Copa do Brasil no meio da semana. Por isso, é provável que ambos os treinadores escolham misturar reservas com titulares neste sábado.

Flamengo: Santos; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Ayrton Lucas; Pulgar, Thiago Maia, Gerson; Everton Cebolinha, Pedro e Gabigol.

Técnico do Flamengo: Jorge Sampaoli.

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán, Marlon; Filipe Machado, Neto Moura, Wallisson; Wesley, Bruno Rodrigues e Gilberto.

Técnico do Cruzeiro: Pepa.

Flamengo vai usar camisa especial em apoio à Vini Júnior

Se você vai acompanhar a partida entre Flamengo e Cruzeiro neste sábado, vai observar um detalhe diferente na camisa do Rubro-Negro.

Isso porque o clube carioca vai utilizar a mensagem “Todos com Vini Jr” na parte da frente, de acordo com informações do jornalista Fred Gomes, do portal GE. A mensagem estará no lugar da BRB, patrocinadora master do time.

A mensagem de apoio à Vinicius Júnior, jogador do Real Madrid, que começou a jogar futebol no Flamengo, também será exibida no telão do Maracanã. No domingo passado, 21 de maio, Vini foi alvo de ataques racistas por parte da torcida do Valencia, em confronto do Campeonato Espanhol.

Vini protestou nas redes sociais e recebeu apoio dos principais jogadores do futebol como Mbappé e Neymar.

Para repudiar os atos de racismo sofridos por Vinícius Júnior o Flamengo fará grande ação para prestar apoio ao prata da casa. Substituirá a marca da BRB, patrocinadora master do clube, pela mensagem “Todos com Vini Jr.”. Informações exclusivas de @fredgomes1985 pic.twitter.com/fFK2MeUuYk — Albuquerque (@brototander) May 26, 2023

