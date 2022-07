Onde vai passar jogo do São Paulo x Fluminense DE GRAÇA (17/07)

Ambas as equipes se classificaram as quartas de final da Copa do Brasil no meio da semana

Alerta de jogão! O torcedor procura saber onde vai passar jogo do São Paulo x Fluminense neste domingo, 17 de julho, para não perder nenhum lance. As equipes se enfrentam pela 17ª rodada do Brasileirão no Estádio do Morumbi, na capital paulista. Com início às 16h (horário de Brasília), o jogo tem transmissão na TV aberta ao vivo.

O tricolor busca os três pontos para se manter na parte de cima da tabela, enquanto o elenco carioca pode diminuir a diferença com o líder da classificação.

Onde vai passar jogo do São Paulo x Fluminense hoje

Quer saber onde vai passar jogo do São Paulo x Fluminense hoje? O canal da Globo, Premiere e o Globo Play vão transmitir a partir das 16h (Horário de Brasília), o jogo neste domingo pelo Brasileirão.

Pode comemorar torcedor, porque tem futebol na TV aberta hoje! A Globo transmite todas as emoções do confronto da primeira divisão, com narração de Luis Roberto.

Para o apaixonado por futebol que não mora nos estados em questão, a opção é acompanhar pelo Premiere, pay-per-view, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, ou no Globo Play, plataforma de streaming para celular, tablet, computador e smart TV

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Onde vai passar jogo do São Paulo x Fluminense hoje: Globo, Premiere e Globo Play

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA) / VAR: Daniel Nobre Bins

Como vem as equipes para o jogo de hoje?

O São Paulo aparece na 7ª posição da tabela com 23 pontos conquistados em dezesseis partidas, sendo cinco vitórias, oito empates e três derrotas. Sob a artilharia de Calleri na temporada, o lado ofensivo do tricolor vai muito bem com vinte gols marcados, enquanto a defesa soma dezesseis gols sofridos dentro e fora de casa. Na última rodada empatou com o Atlético MG sem gols, no Mineirão.

No meio da semana, o São Paulo venceu o Palmeiras nos pênaltis, garantindo a classificação para as quartas de final.

Já o Fluminense ocupa a 6ª posição do Brasileirão com 27 pontos, tendo quatro de vantagem com relação ao rival do jogo deste domingo. Com oito vitórias, três empates e cinco derrotas, o grupo carioca pode empatar com o líder na pontuação se vencer o jogo de hoje. No entanto, precisa torcer por um tropeço dos rivais na rodada.

Classificados para as quartas, o elenco venceu o Cruzeiro no meio da semana por 3 a 0, no Mineirão.

Últimos jogos São Paulo x Fluminense

Fluminense 2 x 1 São Paulo – 12/09/2021 – Brasileirão

São Paulo 0 x 0 Fluminense – 29/05/2021 – Brasileirão

Fluminense 1 x 2 São Paulo – 26/12/2020 – Brasileirão

Jogos do Brasileirão hoje

Pela 17ª rodada do Brasileirão, a primeira divisão do futebol, cinco jogos serão realizados neste domingo, 17 de julho de 2022. Cada resultado promete movimentar ainda mais a tabela de classificação.

O destaque fica para o encontro de Fluminense e São Paulo, duas equipes que brigam na parte de cima da tabela. Já o líder Palmeiras só entra em campo na segunda-feira, contra o Cuiabá.

Confira a seguir todos os jogos de hoje no Brasileirão. – onde vai passar jogo do São Paulo x Fluminense

Athletico PR 0 x 0 Internacional

Avaí x Santos

Flamengo x Coritiba

Corinthians x Ceará

Juventude x Goiás – às 11h

São Paulo x Fluminense – às 16h

Botafogo x Atlético MG – às 18h

Atlético GO x Fortaleza – às 18h

América MG x RB Bragantino – às 19h

Palmeiras x Cuiabá – Segunda-feira, 18/07, às 20h

+ Jogador com maior salário do mundo? Ranking dos mais ricos