Onde vai passar jogo do São Paulo x Santos hoje? Qual o horário?

Nesta segunda-feira, São Paulo e Santos protagonizam o clássico paulista San-São, a partir das 20h (Horário de Brasília), no Estádio do Morumbi, pela quarta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com transmissão ao vivo, saiba onde vai passar o jogo do São Paulo x Santos hoje ao vivo.

O tricolor busca os três pontos no clássico para subir na tabela e aparecer na zona de classificação. Do outro lado, o elenco santista pode assumir a liderança se ganhar o jogo de hoje mesmo fora de casa, desbancando o Corinthians.

Horário do jogo do São Paulo x Santos hoje

O horário do jogo do São Paulo e Santos hoje vai começar às 20h, pelo horário de Brasília, no Estádio do Morumbi, na capital paulista.

O Morumbi, casa do clássico San-São nesta segunda-feira, 2 de maio de 2022, tem capacidade para receber aproximadamente 62 mil torcedores. Como a grande disputa que é, a casa promete estar cheia com são paulinos, já que o estado de São Paulo só autoriza a torcida do time anfitrião.

A partida é válida pela quarta rodada da Série A do Brasileirão.

Onde vai passar jogo do São Paulo x Santos hoje?

Onde vai passar o jogo do São Paulo x Santos hoje? O pay-per-view Premiere vai transmitir ao vivo o clássico hoje, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Com transmissão exclusiva, o Premiere exibe para todos os estados do Brasil o clássico desta segunda-feira pelo Brasileirão. Em formato de canal, o produto só está disponível em operadoras de TV por assinatura.

Para acompanhar de maneira online, basta acessar o site (www.premiere.globo.com) e assistir pelo celular, computador, aplicativo, tablet ou até na smart TV. Assinante GloboPlay ou Canais Globo também pode acompanhar.

Informações do jogo do São Paulo x Santos hoje:

Data: 02/05/2022

Horário: 20h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Morumbi

Arbitragem: Leandro Pedro Vuaden

Onde assistir: Premiere

Escalação do São Paulo x Santos

Escalação do São Paulo: Jandrei; Rafinha, Diego Costa, Léo, Welington, Pablo Maia; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Alisson; Eder e Calleri. Técnico: Rogério Ceni

Escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Lucas Pires; William Maranhão, Rodrigo, Zanocelo, Léo; Jhojan e Marcos. Técnico: Fabián Bustos