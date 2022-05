Onde vai passar jogo do Vasco hoje x Brusque: horário e escalação (26/5)

Nesta quinta-feira, 26 de maio, o Vasco recebe o Brusque pela nona rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partir das 19h (horário de Brasília), no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Para não perder nenhum lance da partida, saiba onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Vasco hoje?

Procurando onde vai passar o jogo do Vasco hoje na Série B ao vivo? O torcedor deve sintonizar o canal do Premiere, pay-per-view, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com tarnsmissão exclusiva, o Premiere está disponível em todas as operadoras de TV por assinatura, em todos os estados do Brasil. Basta sintonizar e curtir as emoções da rodada.

Para curtir através do celular, o torcedor deve procurar a plataforma do Premiere ou até mesmo do Globo Play, disponível para smart TV, tablets ou até no computador.

Inforamções do jogo do Vasco hoje:

Data: 26/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro.

Arbitragem: Caio Max Augusto

Vasco e Brusque na Série B do Brasileirão

Contabilizando oito jogos sem perder nas últimas semanas, o Vasco faz um ótimo início de temporada. Ocupando a 4ª posição com 14 pontos, a equipe carioca pode terminar a semana na vice-liderança se garantir os três pontos nesta quinta-feira, ficando cada vez mais perto da ponta da tabela.

Do outro lado, o Brusque vem na 10ª posição com 10 pontos, ou seja, deixa a desejar com o seu desempenho dentro de campo na Série B. Com três vitórias, um empate e quatro derrotas, precisa dos três pontos para se afastar da parte de baixo da tabela e consequentemente brigar pelo acesso.

Escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Yuri, Nenê, Andrey; Gabriel Pec, Raniel e Figueiredo. Técnico: Zé Ricardo

Escalação do Brusque: Jordan; Pará, Bruno Aguiar, Wallace, Airton; Zé Mateus, Rodolfo, Diego; Júnior Todinho, Alex Ruan e Alex Sandro. Técnico: Luan Carlos

Último jogo Vasco x Brusque

A última partida entre as equipes de Vasco e Brusque aconteceu em 24 de setembro de 2021, temporada passada, pela 26ª rodada da Série B do Brasielirão.

Por 1 x 0, a equipe do Vasco levou a melhor com gol de Nenê.

Confira no vídeo como foi a última vez que as equipes se enfrentaram em campo.