Onde assistir jogo do Vasco x Ibrachina hoje ao vivo na Copinha 2023

Jogando em Osasco, o time do Vasco entra em campo nesta sexta-feira para brigar com o Ibrachina pela segunda fase da Copinha. Em partida única, o duelo vai começar às 12h45 (horário de Brasília) no Estádio José Liberatti, com torcida nas arquibancadas.

Saiba onde assistir ao jogo do Vasco hoje no texto a seguir.

Onde vai passar jogo do Vasco na Copinha hoje

O jogo do Vasco na Copinha hoje tem transmissão do SporTV e GloboPlay às 12h45 (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o canal SporTV exibe a partida entre Vasco e Ibrachina nesta sexta-feira, válida pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior.

A emissora está disponível somente em operadoras de TV paga, ou seja, é necessário tê-la na programação para assistir ao embate ao vivo.

Moradores dos estados do Acre, Amazonas, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima assistem a partida a partir das 11h45, no seu horário local.

Como assistir jogo do Vasco na Copinha online?

Também dá para assistir ao jogo do Vasco hoje pelo celular através do GloboPlay, plataforma de streaming.

O serviço retransmite as imagens do canal SporTV para os assinantes. O torcedor que já é membro é só acessar pelo site ou no aplicativo, encontrar a opção "ao vivo" e escolher a opção do canal.

Caso contrário, basta acessar a plataforma e encontrar o melhor plano ao seu bolso.

LEIA TAMBÉM: Copinha 2023: quais são os critérios de desempate e como funciona

Como os times jogam para a partida de hoje?

Pelo grupo 29 na primeira fase, o Vasco estreou com vitória diante do Capital do Tocantins. Depois, na segunda rodada, superou facilmente o Hercílio Luz e, então, na última rodada, ganhou do Audax de São Paulo. O elenco passou em primeiro lugar na fase de grupos com 9 pontos.

Escalação do Vasco hoje: Pablo; Matheus, Lyncon, Róger, Julião; Lucas Eduardo, Barros, Ray; Caio Dantas, Rayan e Paixão.

Do outro lado, o Ibrachina fez questão de surpreender e lutar até o fim na competição. Pelo grupo 30, garantiu a segunda posição com 6 pontos. Na rodada de estreia perdeu para o Botafogo da Paraíba, mas ganhou do Canaã na segunda rodada, enquanto na terceira superou o Santa Cruz.

Escalação do Ibrachina hoje: Kaue; Leonardo, Gustavo, Fabrício, Gabriel; Gabriel Miranda, Jucelio, Flavio Henrique, Mauro, Matheus; Carlos Henrique.

Quantos títulos tem o Vasco na Copinha?

O Vasco só venceu a Copinha uma vez por toda a história da competição.

Na edição de 1992, o elenco carioca chegou sem ser o grande favorito. Passou da fase de grupos em segundo lugar com 7 pontos, conquistados em duas vitórias e um empate. Depois, esbarrou na Ponte Preta durante as quartas de final com vitória por 3 a 1.

Na semifinal, ganhou do Santa Tereza por 2 a 0. Então, na final, ganhou do São Paulo nos pênaltis por 5 a 3, logo após empatar no tempo regular.

Este foi o primeiro e único título do Vasco na Copinha.

