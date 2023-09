Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino no Brasileirão - 02/09

Onde vai passar o jogo do Corinthians feminino no Brasileirão – 02/09

O Corinthians feminino recebe o Santos neste sábado, 02 de setembro, no Parque São Jorge, para disputar a partida de volta da semifinal no Campeonato Brasileiro às 16h30 (de Brasília). No primeiro jogo, o Timão goleou o Peixe e garantiu a vantagem, por isso saiba onde assistir a partida Corinthians x Santos feminino.

+ Quanto ganha uma jogadora de futebol feminino do Corinthians

Jogo do Corinthians feminino contra o Santos hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Corinthians feminino no Brasileirão hoje, às 16h30, horário de Brasília, para todo o Brasil, exceto a região de Araraquara, com narração de Everaldo Marques e comentários Alline Calandrini e Ana Thaís Matos.

Também dá para assistir no Sportv 4, canal disponível em operadoras de televisão paga, com narração de Natália Lara ao lado dos comentaristas Carlos Eduardo Lino. Quem é assinante Globoplay pode ver a retransmissão no computador ou aplicativo no celular.

Nove jogadoras do Timão foram convocadas para a data FIFA de setembro com a Seleção Brasileira.

Jogo do Corinthians x Santos

Horário: 16h30 (Horário de Brasília)

Onde: Parque São Jorge, em São Paulo

Transmissão: Globo e Sportv 4

Quais jogadoras vão entrar em campo hoje?

O Brasileirão de futebol feminino conhecerá a sua primeira finalista neste sábado, entre o duelo de Corinthians e Santos no Parque São Jorge, na capital paulista. O Corinthians venceu o primeiro jogo por 3 a 1, e por isso só precisa do empate, mas o Peixe também pode surpreender fora de casa.

O treinador Arthur Elias, que permanece no comando do clube até a Libertadores Feminina, não terá Miriã e Gabi Portilho, ambas expulsas no jogo de ida. Arthur deverá manter a mesma escalação do primeiro jogo, com Duda Sampaio, Vic Albuquerque e Jaqueline.

Escalação do Corinthians: Lelê; Katiuscia, Tarciane, Yasmim, Mariza; Luana Bertolucci, Duda Sampaio, Vic Albuquerque; Jaqueline, Jhennifer e Tamires.

Já Kleiton Lima, treinador do Santos, tem o elenco completo para o jogo de volta. Cristiane, convocada para a Seleção Brasileira, fará o ataque com Ketlen e Fabi Simões.

Escalação do Santos: Camila Rodrigues; Giovanna Fernandes, Kaká, Tayla, Bia Menezes; Brena, Vitória Yaya, Brena, Thaisinha; Ketlen, Fabi Simões e Cristiane.

Quem Corinthians ou Santos vão enfrentar na final?

O vencedor entre Corinthians e Santos o São Paulo ou a Ferroviária vai enfrentar na final do Brasileirão, integrantes da chave ao lado. A Ferroviária só precisa do empate para avançar para a decisão porque ganhou o primeiro jogo da semifinal por 3 a 1, no Morumbi.

O Campeonato Brasileiro de futebol feminino é disputado entre 16 equipes em duas etapas: a classificatória e a eliminatória. Na primeira fase os clubes jogam entre si em turno único por 15 rodadas, onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados. Os oito melhores avançam para a etapa eliminatória, onde jogam as quarta de final, semifinal e a final em ida e volta.

O Corinthians busca a sétima classificação consecutiva para a final do Brasileirão, o maior vencedor da história com quatro troféus, conquistados em 2018, 2020, 2021 e 2022. O Timão pode aumentar a vantagem se ganhar do Santos e vencer Ferroviária ou São Paulo.

A final do Brasileiro feminino será disputada em ida e volta nos dias 07 e 10 de setembro, quinta-feira e domingo, respectivamente. O local e o horário serão definidos pela CBF assim que a semifinal terminar.

+ Títulos do Corinthians Feminino: conheça as conquistas do Timão