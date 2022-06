Onde vai passar o jogo do Corinthians x Santos e horário (25/06)

Equipes disputam clássico alvinegro pelo Brasileirão; no meio da semana, Corinthians venceu o Santos por 4 x 0 na Copa do Brasil, pelas oitavas de final

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Santos hoje? Equipes protagonizam o clássico alvinegro neste sábado, 25 de junho, pela décima quarta rodada do Brasileirão. O palco do confronto vai ser a Neo Química Arena com início a partir das 19h (Horário de Brasília). Descubra onde assistir e todas as informações no texto a seguir.

Onde vai passar o jogo do Corinthians x Santos hoje sábado?

O jogo do Corinthians x Santos hoje vai passar no Premiere, pay-per-view, às 19h (Horário de Brasília).

Com exclusividade, o pacote de canais é quem transmite a partida do Brasileirão para todos os estados do país através das operadoras por assinatura.

Aplicativos Premiere e Globo Play são opções para o torcedor que prefere assistir online pelo celular, computador ou televisão.

Informações de onde vai passar o jogo do Corinthians x Santos hoje:

Data: 25/06/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena, em São Paulo

Arbitragem: Flávio Rodrigues de Souza (FIFA) / VAR: Rodrigo Guarizo Ferreira (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Corinthians x Santos

Vice-líder do Brasileirão com 25 pontos, o Corinthians busca de todas as formas tirar a ponta da tabela do seu rival, o Palmeiras. Com três pontos a menos, o elenco alvinegro pode se igualar se vencer o clássico deste sábado contra outro grande rival no futebol. Ao todo, o Timão contabiliza sete vitórias, quatro empates e duas derrotas.

O Santos, por outro lado, vem na 8ª posição com 18 pontos, ou seja, só venceu quatro jogos, enquanto empatou seis e perdeu três até agora no Brasileirão. O triunfo no jogo de hoje lhe garante uma melhor colocação na luta pelo G-4, mas precisa torcer também por tropeços dos rivais na rodadas.

Prováveis escalações de Corinthians x Santos:

Pendurado, Róger Guedes tomou cartão amarelo na última rodada e por isso cumpre suspensão.

Já Paulinho e Maycon continuam em recuperação no departamento médico do Timão, baixas importantes para o técnico Vitor Pereira.

Provável Corinthians: Cássio; Lucas Piton, Raul Gustavo, Gil, Fagner; Renato Augusto, Giuliano, Du Queiroz; Willian, Gustavo Mantuan e Adson.

O técnico Fabian Bustos também tem desfalques importantes.

O goleiro João Paulo e Vinicus Zanocelo cumprem suspensão, enquanto Madson e Maicon estão lesionados.

Provável Santos: John; Lucas Braga, Eduardo Bauermann, Kaiky, Jonatan; Sandry Santos, Camacho, Rodrigo Fernandez; Bryan Angulo, Marcos Leonardo e Rwan Seco.

Classificação do Brasileirão 2022 atualizada

Em segundo lugar na classificação do Brasileirão, o Corinthians segue atrás do Palmeiras com três pontos a menos. O líder também tem saldo de gols superior ao adversário paulista.

O Santos, por outro lado, vem na oitava posição, lutando para alcançar o G4 e brigar por uma vaga na Libertadores do próximo ano.

1 Palmeiras – 28 pontos

2 Corinthians – 25 pontos

3 Athletico PR – 21 pontos

4 Atlético MG – 21 pontos

5 Internacional – 21 pontos

6 Fluminense – 18 pontos

7 Botafogo – 18 pontos

8 Santos – 18 pontos

9 São Paulo – 18 pontos

10 RB Bragantino – 18 pontos

11 Avaí – 17 pontos

12 Atlético GO – 16 pontos

13 Ceará – 16 pontos

14 Flamengo – 15 pontos

15 Coritiba – 15 pontos

16 América MG – 15 pontos

17 Goiás – 14 pontos

18 Cuiabá – 13 pontos

19 Fortaleza – 10 pontos

20 Juventude – 10 pontos

