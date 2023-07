Onde vai passar o jogo do Cruzeiro hoje contra o Goiás (23/07)

O Cruzeiro recebe o Goiás neste domingo, 23 de julho, na Arena Independência, em confronto válido pela 16ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar no jogo do Cruzeiro às 16h, horário de Brasília, então veja onde vai passar ao vivo.

Qual horário e onde vai passar o jogo do Cruzeiro

O jogo do Cruzeiro e Goiás neste domingo, 23, vai ter transmissão da TV Globo apenas para os estados de Minas Gerais e Goiás, com exceção da cidade mineira de Juiz de Fora que vai passar Santos x Botafogo.

O Premiere, na TV paga, também exibirá a partida, mas ao vivo para todo o Brasil. Além disso, aqueles que moram nos estados de MG e GO poderão ver a partida de graça no Globoplay, com as mesmas imagens da Globo.

Cruzeiro x Goiás | 16ª rodada do Brasileirão

Local: Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

Arbitragem: Caio Max Augusto Vieira

Onde assistir o jogo do Cruzeiro hoje: Globo e Premiere

Como estão os times no Brasileirão 2023

Cruzeiro e Goiás estão em posições diferentes no Campeonato Brasileiro da Série A. O elenco mineiro está perto de se juntar à parte de cima da classificação enquanto o Esmeraldino tenta escapar da zona de rebaixamento. Quem vai somar os três pontos neste domingo?

O Cruzeiro está em 10º lugar com 22 pontos, somados em seis vitórias, quatro empates e cinco derrotas. O time não perde há quatro rodadas no Brasileirão e, por isso, busca manter o bom desempenho rumo ao G4. Na temporada passada, o Cruzeiro subiu em primeiro lugar da segunda para a primeira divisão.

Já o Goiás está em 17º lugar com 12 pontos, conquistados em três vitórias, três empates e nove derrotas no Brasileirão, o primeiro colocado na zona de rebaixamento. O time esmeraldino não ganha há quatro rodadas, preocupando os torcedores goianos. Se vencer hoje ultrapassa o Bahia e deixa a degola.

O meia-atacante Matheus Pereira, de 27 anos, vai reforçar o elenco do Cruzeiro na temporada. O jogador chegou ontem em Belo Horizonte para assinar em definitivo com o clube mineiro e, segundo o GE, será anunciado em breve pela diretoria. Ele também fará exames antes de treinar e entrar em campo.

O atleta chega por empréstimo depois de representar o Al Hilal, da Arábia Saudita. Esta será a primeira vez que Matheus jogará em um time do Brasil.

