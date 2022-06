Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje: canal e horário ao vivo (08/06)

Depois de perder para o lanterna no fim de semana, o Flamengo volta a jogar nesta quarta-feira, 8 de junho, diante do RB Bragantino a partir das 20h30 (Horário de Brasília). A partida é válida pela décima rodada do Brasileirão no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista, e terá transmissão ao vivo. Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar o jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo?

Procurando saber onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo? O canal do Premiere é o responsável por transmitir as emoções do Brasileirão nesta quarta-feira.

Disponível como canal ao telespectador, o Premiere pode ser encontrado apenas em operadoras de TV por assinatura em todos os estados do Brasil. Se você não possui em sua programação, deve entrar em contato com a operadora.

Para assistir online, o pay-per-view está disponível na plataforma para celular, tablet, computador e na smart TV também através do Globo Play, serviço de streaming da TV Globo por assinatura.

Informações do jogo RB Bragantino x Flamengo ao vivo hoje:

Data: 08/06/2022

Horário: 20h30 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+Chaveamento da Copa do Brasil 2022: veja os confrontos oitavas de final

Informações de RB Bragantino e Flamengo

Sem vencer por nove partidas seguidas na temporada, o RB Bragantino entra em campo nesta quarta buscando os três pontos de qualquer modo para escapar da zona de rebaixamento. Em 15º lugar com dez pontos conquistados, o elenco paulista coleciona duas vitórias, quatro empates e três derrotas. A torcida, inclusive, se manifestou por cobranças até a diretoria pedindo soluções.

Do outro lado, o Flamengo também não faz uma boa temporada. Sob o comando do português Paulo Sousa, o desempenho do grupo vem sofrendo cada vez mais críticas, inclusive após a derrota para o Fortaleza no último fim de semana. Ocupando a 11ª posição com doze pontos, tem três triunfos, três empates e três derrotas.

Escalações do jogo do Flamengo hoje:

Maycon, Carlos Eduardo, Emiliano Martinez e Leonardo são os desfalques dos anfitriões.

Escalação do RB Bragantino: Cleiton; Aderlan, Lomonaco, Natan, Luan Candido; Raul, Artur, Lucas Evangelista, Praxedes; Helinho e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri

Para o técnico Paulo Sousa, os atletas David Luiz, Pablo e Bruno Henrique cumprem suspensão, enquanto Fabrício Bruno e Matheus França seguem indisponíveis por lesões.

Escalação do Flamengo: Hugo Souza; Matheuzinho, Rodrigo Caio, Léo Pereira, Filipe Luís; João Gomes, Willian Arão, Andreas Pereira; Everton Ribeiro, Gabigol e Marinho. Técnico: Paulo Sousa

Último jogo RB Bragantino x Flamengo

O último jogo entre as equipes de RB Bragantino e Flamengo aconteceu em 6 de outubro de 2021, em disputa válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Jogando em Bragança Paulista, os times somaram apenas um ponto cada sob o placar de 1 x 1. Os gols foram de Artur e Pedro respectivamente.

Retrospecto RB Bragantino x Flamengo:

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Flamengo 2 x 3 RB Bragantino (Brasileirão)

RB Bragantino 1 x 1 Flamengo (Brasileirão)

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida entre as equipes.