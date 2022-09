Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje x Ceará, domingo (4/9)

O Flamengo recebe o Ceará neste domingo (4/9), no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, a partir das 11h (horário de Brasília). A partida é válida pela 25ª rodada do Brasileirão, por isso confira onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo. Se vencer, segue na vice-liderança e a diferença com o Palmeiras cai para cinco pontos.

Com transmissão ao vivo para todo o Brasil, saiba onde assistir o jogo do Flamengo hoje.

Onde vai passar o jogo do Flamengo hoje ao vivo?

O jogo do Flamengo hoje vai passar no Premiere, a partir das 11h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming para assinalantes.

Procurando a informação de onde vai passar o jogo do Flamengo hoje? Fique calmo torcedor, porque o embate vai passar no pay-per-view, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. A narração é de Luiz Carlos Jr., com comentários de Júnior, Lédio Carmona e Sandro Meira Ricci. Para ter o pacote, é necessário entrar em contato com a operadora e obter por valor extra na mensalidade.

Para quem não tem a TV fechada em casa, a opção é assistir através do GloboPlay, serviço de streaming disponível em todo o Brasil, mas apenas para assinantes. Através do site www.globoplay.globo.com é possível escolher o melhor pacote para o seu bolso, entre R$ 24,90 até R$ 86,90 ao mês.

O GloboPlay pode ser acessado por aplicativo no celular, tablet, computador e smart TV.

Flamengo x Ceará

Horário: 11h (horário de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Paulo Cesar Zanovelli da Silva

VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (VAR-FIFA)

Rodada: 25ª do Campeonato Brasileiro da Série A

Onde assistir: Premiere e GloboPlay

Posições de Flamengo e Ceará no Brasileirão

Vice-líder do Brasileirão, o Flamengo soma 43 pontos conquistados em treze vitórias, quatro empates e sete derrotas em 24 rodadas disputadas na temporada. Segundo melhor ataque com 39 gols marcados, o Rubro-Negro também tem a terceira melhor defesa com apenas 20 gols sofridos. O clube não perde há oito rodadas no campeonato.

Fique de olho em: Victor Hugo, Gabriel e Marinho

Se o Flamengo vencer: Se mantém em segundo lugar, com a diferença com o líder caindo para 5 pontos

Do outro lado, o Ceará precisa dos três pontos neste domingo para se afastar por completo da zona de rebaixamento. Com 27 pontos, vem na 15ª posição, é o segundo time fora da degola do Brasileirão com cinco vitórias, doze empates e sete derrotas. Como visitante, soma apenas três vitórias e seis empates, com aproveitamento na competição de 37% apenas.

Fique de olho em: Vina e Mendoza

Se o Ceará vencer: Pode subir até três posições e se afastar da zona de rebaixamento

Provável escalação do jogo do Flamengo hoje

Dorival Junior deve poupar jogadores para o compromisso da Libertadores no meio da semana. Por isso, Marinho deve ser titular ao lado de Gabigol, assim como o garoto Victor Hugo. Bruno Henrique e Rodrigo Caio seguem fora do plantel, enquanto Arrascaeta se recupera de pancada.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Ayrton Lucas, Matheusinho, David Luiz, Léo Pereira; Erick Pulgar, Diego, Victor Hugo; Gabigol, Marinho e Everton Cebolinha.

Jô deve ser titular para a partida deste domingo, enquanto Luiz Otávio, Lindoso e Cléber seguem fora.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Bruno Pacheco, Messias, Nino Paraíba, Gabriel Lacerda; Richardson, Richard, Vina; Mendoza, Lima e Jô.

Últimos jogos:

FLAMENGO:

Botafogo 0 x 1 Flamengo – Domingo, 28/08 – Brasileirão

Vélez 0 x 4 Flamengo – Quarta-feira, 31/08 – Libertadores

CEARÁ:

RB Bragantino 1 x 1 Ceará – Domingo, 21/08 – Brasileirão

Ceará 0 x 0 Athletico PR – Sábado, 27/08 – Brasileirão

Com três gols de Pedro, confira como foi a última partida do Flamengo.

Próximos jogos de Flamengo e Ceará

FLAMENGO:

Flamengo x Vélez – Quarta-feira, 07/09 às 21h30 – Libertadores

Goiás x Flamengo – Domingo, 11/09 às 19h – Brasileirão

CEARÁ:

Ceará x Santos – Sábado, 10/09 às 16h30 – Brasileirão

Ceará x São Paulo – Domingo, 18/09 às 16h – Brasileirão

