Onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo hoje e horário (08/05)

Empatados com 5 pontos na tabela do Brasileirão, equipes realizam clássico carioca neste domingo que promete grandes emoções e muita rivalidade

Alerta de clássico neste domingo no Brasileirão! A partir das 11h (Horário de Brasília), Flamengo e Botafogo entram em campo para disputar o tão esperado Clássico da Rivalidade, no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, em confronto pela quinta rodada do primeiro turno. Confira onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo hoje?

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Botafogo hoje vai ser no Premiere, a partir das 11h, pelo horário de Brasília, direto do Estádio Mané Garrincha.

Com transmissão exclusiva, o pay-per-view Premiere é quem vai transmitir o confronto do Brasileirão neste domingo ao vivo para todos os estados do Brasil, disponível em canais de operadoras de TV por assinatura.

Outra opção para acompanhar o jogo de hoje é através da plataforma no celular, para Android e iOS, tablets, computador e até mesmo na smart TV.

Lembrando que assinantes do Globo Play e Canais Globo também podem assistir ao vivo.

Informações do jogo do Flamengo x Botafogo hoje:

Data: 08/05/2022

Horário: 11h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília

Arbitragem: Anderson Daronco (FIFA)

Onde assistir: Premiere

Flamengo e Botafogo no Brasileirão em 2022

Depois de empatar com o Talleres na Libertadores e deixar escapar a classificação antecipada, o Flamengo concentra as suas atenções para o clássico no Brasileirão. O time rubro-negro busca os três pontos neste domingo para alcançar o G4 e ficar próximo da liderança, já que aparece em 12º com 5 pontos,

Do outro lado, o Botafogo vem logo atrás em 13º lugar com os mesmos 5 pontos, ou seja, também coleciona uma vitória, dois empates e uma derrota neste início de temporada no Campeonato Brasileiro. O grupo carioca entra em campo fora de casa, mas promete manter a confiança e o bom desempenho para levar para o Rio de Janeiro os três pontos ao seu lado.

+Mundial de Clubes 2023 adotará novo formato?

Escalações do jogo do Flamengo x Botafogo hoje:

Rodrigo Caio, Léo Pereira, Fabrício Bruno, Gustavo Henrique e Vitinho estão indisponíveis ao jogo de hoje para o técnico Paulo Sousa. Para os visitantes, Carlinhos, Philipe Sampaio e Barreto estão fora.

Provável escalação do Flamengo hoje: Santos; Filipe Luís, Willian Arão, David Luiz, Matheuzinho; Thiago Maia, João Gomes, Éverton Ribeiro; Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol. Técnico: Paulo Sousa

Provável escalação do Botafogo hoje: Gatito; Daniel, Kanu, Victor Cuesta, Saravia; Patrick de Paula, Luis Oyama, Chay; Gustavo, Erison e Victor Sá. Técnico:

Quem tem mais vitórias no clássico Flamengo x Botafogo?

O Flamengo é quem tem mais vitórias no Clássico da Rivalidade contra o Botafogo, com 125.

Em toda a história, foram 341 confrontos disputados de acordo com o portal de estatísticas O Gol. Para o time botafoguense, são 103 vitórias e 113 empates.

A última vez que se enfrentaram aconteceu em 23 de fevereiro de 2022, pelo Campeonato Carioca. Por 3 x 1, a equipe do Flamengo levou a melhor com gols de Pedro, Gabriel Barbosa e Arrascaeta. Léo Pereira contra marcou aos visitantes.

Botafogo 1 x 3 Flamengo (Campeonato Carioca)

Botafogo 0 x 2 Flamengo (Campeonato Carioca)

Botafogo 0 x 1 Flamengo (Brasileirão 2020)

Confira como foi o último jogo entre os times no clássico da rivalidade.