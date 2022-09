Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fluminense hoje e horário (19/9)

Confira todas as informações do jogo de hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Clássico carioca é válido pela 27ª rodada do Brasileirão neste domingo, com transmissão pela TV aberta

Tem clássico carioca hoje! O Fla-Flu recebe as equipes de Flamengo e Fluminense neste domingo, 18 de setembro, pela 27ª rodada do Brasileirão, a partir das 16h (Horário de Brasília), no Maracanã, no Rio de Janeiro. Com a disputa pela vice-liderança, saiba onde vai passar o jogo do Flamengo x Fluminense hoje ao vivo.

O DCI traz para você detalhes sobre como assistir ao jogo na TV, além de como acompanhar a transmissão ao vivo e online.

Onde vai passar o jogo do Flamengo x Fluminense hoje

O jogo do Flamengo e Fluminense hoje vai passar na Globo, na TV aberta, e no Premiere, pela TV fechada, a partir das 16h (horário de Brasília). Além disso, o torcedor também pode acompanhar através do GloboPlay, serviço de streaming.

Para a felicidade do torcedor, o clássico Fla-Flu vai passar na Globo para todo o Brasil, menos aos estados de SP, CE, BA e SC com narração de Luís Roberto com comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira. É possível assistir tanto no canal principal como afiliadas.

Outra opção é assistir pelo Premiere, pay-per-view, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Luiz Carlos Jr é quem comanda a transmissão ao lado de Pedrinho e Lédio Carmona. Para obter o pacote de canais o torcedor deve pagar por valor extra na mensalidade entre R$ 59,90, até R$ 89,90.

Para o torcedor que gosta de acompanhar pelo celular, o GloboPlay retransmite as imagens de graça em sua plataforma. Basta acessar o aplicativo seja também no tablet, computador ou até na smart TV.

Flamengo x Fluminense arbitragem:

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Árbitro Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA)

Árbitro Assistente 2: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (FIFA)

Quatro Árbitro: Rafael Martins de Sá

Analista de Campo: Simone Xavier de Paula E Silva

Árbitro de Vídeo: Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral (VAR-FIFA)

AVAR: Herman Brumel Vani

Observador de VAR: Marcos André Gomes da Penha

Flamengo x Fluminense: como vem as equipes hoje?

Finalista da Copa do Brasil e na Libertadores, o Flamengo segue na 3ª posição com 45 pontos disposto a brigar pela vice-liderança nesta rodada. Com nove pontos de diferença com o líder Palmeiras, o grupo carioca ainda sonha com a possibilidade de ser campeão brasileiro, na esperança de contar com tropeços do alviverde.

Como as finais da Copa do Brasil e Libertadores estão longe, o técnico Dorival Junior não deve poupar os seus jogadores.

Provável escalação do Flamengo: Santos; Rodinei, David Luiz, Filipe Luis, Léo Pereira; Thiago Maia, João Gomes, Everton Ribeiro; Arrascaeta, Pedro e Gabigol.

Do outro lado, o Fluminense vem na 4ª posição da tabela com 45 pontos, empatado com o adversário no clássico deste domingo. Conquistados em treze vitórias, seis empates e sete derrotas, o elenco comandado por Fernando Diniz tem 40 gols marcados e 30 sofridos, com o quarto melhor ataque na temporada. No meio ad semana, o clube foi eliminado pelo Corinthians na semifinal da Copa do Brasil.

Provável escalação do Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Manoel, Caio Paulista; André, Martinelli, Ganso; Matheus, Jhon Arias e Cano.

Flamengo x Fluminense últimos confrontos

A última partida entre Flamengo e Fluminense foi realizada em 29 de maio de 2022, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, no Maracanã, Rio de Janeiro. Sob o placar de 2 x 1, o elenco Rubro-Negro levou a melhor e garantiu-se com os três pontos.

Em toda a história do Fla-Flu, os elencos se enfrentaram por 371 oportunidades, com vantagem para o Flamengo em 135 vitórias, 119 empates e 117 triunfos para o elenco tricolor, segundo dados do portal O Gol.

No quesito gols, o Rubro-Negro tem 527 gols marcados e para o Fluminense tem 481 em toda a história dos confrontos.

Confira no vídeo a seguir como foi a última partida das equipes.

FLUMINENSE 1 X 2 FLAMENGO | MELHORES MOMENTOS | 8ª RODADA DO BRASILEIRÃO 2022 | ge.globo Fla vira sobre o Flu e finalmente volta a vencer o rival. Foi a terceira vitória de virada do Rubro-Negro e a segunda derrota do Tricolor de virada na temporada. Gols de Cano, Andreas Pereira e Gabi.

Jogos da rodada do Brasileirão hoje

Pela 27ª rodada do Brasileirão, a bola vai rolar neste domingo em sete partidas. O destaque fica para o encontro de Palmeiras e Santos, além do clássico Fla-Flu.

Brigas contra o rebaixamento, pela liderança, vagas na Libertadores e a Sul-Americana trazem o cenário para a reta final da temporada.

Sábado, 17/9

Avaí x Atlético MG

Botafogo 2 x 0 Coritiba

Domingo, 18/9

RB Bragantino x Goiás – 11h

Flamengo x Fluminense – 16h

Ceará x São Paulo – 16h

América MG x Corinthians – 18h

Juventude x Fortaleza – 18h

Palmeiras x Santos – 18h30

Athletico PR x Cuiabá – 19h

Segunda-feira, 19/9

Atlético GO x Internacional – 20h

