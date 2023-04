Saiba como assistir o jogo do Galo hoje. Foto: Reprodução Pedro Souza / Atlético

Duelo entre Santos e Atlético MG é válido pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro neste domingo

Onde vai passar o jogo do Galo hoje no Brasileirão de graça - 23/04

O Santos recebe o Atlético Mineiro neste domingo, 23 de abril, para a disputa da segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série A na Vila Belmiro. O jogo do Galo vai começar às 16h, horário de Brasília. Confira todos os detalhes da transmissão e onde assistir ao vivo.

O Peixe e o Galo buscam a primeira vitória no Brasileirão. Os dois ocupam a parte de baixo da tabela.

Qual canal vai passar o jogo do Galo hoje ao vivo

Na TV aberta, a Rede Globo transmite o jogo do Galo e Santos hoje às 16h, horário de Brasília. O Premiere também vai exibir o duelo neste domingo, válido pela segunda rodada do Brasileirão.

Com narração de Rogério Correa e comentários de Fabio Junior e Paulo Nunes, a partida será exibida somente para o estado de MG e a cidade de Santos. O resto do país acompanha o jogo do Vasco e Palmeiras na rodada.

A transmissão é de graça na Globo. É só ligar a televisão e torcer por seu time do coração.

Se você mora em outro estado, aí é só sintonizar o pay-per-view Premiere, disponível por valor extra na mensalidade em operadoras de TV por assinatura. Aqui, a narração vai ser de Odinei Ribeiro com comentários de Alexandre Lozetti e Alline Calandrini.

Assistir Santos e Atlético MG online hoje

Além da televisão, o jogo do Galo hoje também estará disponível no GloboPlay, serviço de streaming de responsabilidade do Grupo Globo.

Quem mora em MG e na cidade de Santos pode acompanhar de graça a partida no GloboPlay, sem precisar de assinatura. Isso porque a Rede Globo dispõe a programação da emissora na plataforma, ou seja, como é um canal aberto, basta se cadastrar e ver.

No entanto, o serviço funciona de acordo com a localização, ou seja, apenas mineiros e moradores de Santos vão acompanhar o duelo no GloboPlay de graça. Quem é assinante pode ver na transmissão do Premiere.

Qual é a média de pontos para ser campeão brasileiro?

Para o time ser campeão brasileiro ele precisa atingir 77 ou 78 pontos no campeonato. Com o primeiro e segundo, se ele alcançar essa média, provavelmente brigará pelo título da temporada. Os dados são do portal UOL.

Em 2021, sob o comando de Jorge Jesus, o Flamengo atingiu 90 pontos, marca histórica no futebol brasileiro. Na temporada passada, o Palmeiras de Abel Ferreira marcou 81 pontos, próximo de atingir os números do Flamengo de Jesus.

O Campeonato Brasileiro da Série A é disputado em 38 rodadas entre pontos corridos, divididas em primeiro e segundo turno com dezenove rodadas cada. O time que marcar mais pontos e ocupar a parte de cima da tabela será o campeão brasileiro.

Escalações de Santos x Atlético MG

Santos: João Paulo; Nathan, Bauermann, Messias, Lucas Pires; Rodrigo Fernández, Dodi, Lucas Lima; Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza.

Atlético MG: Everson; Saravia, Lemos, Bruno Fuchs, Rubens; Battaglia, Hyoran, Patrick; Pavón, Paulinho e Hulk.

O técnico Coudet continua sem Igor Rabello, Guilherme Arana, Allan, Allan Kardec e Pedrinho, todos no departamento médico.

Para o Peixe, Odair Hellmann não tem baixas.

