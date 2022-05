Equipe gremista busca os três pontos nesta quinta-feira para integrar o G4 no Brasileirão Série B

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Criciúma e horário da Série B (19/05)

Onde vai passar o jogo do Grêmio x Criciúma e horário da Série B (19/05)

O Grêmio recebe o Criciúma nesta quinta-feira, 19 de maio, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, a partir das 19h (horário de Brasília), em partida válida pela oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Confira onde vai passar o jogo do Grêmio hoje para não perder nenhum lance.

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Grêmio hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília. Responsável pelos direitos de transmissão, o canal do Premiere é quem exibe todos os lances da partida da Série B nesta quinta-feira em todos os estados do Brasil. Para curtir, o torcedor deve sintonizar a emissora em seu televisor.

Outra opção é plataforma do pay-per-view também disponível na smarTV, celular, tablets e no computador. Assinante Globo Play também pode acompanhar o jogo de hoje.

Informações do jogo Grêmio x Criciúma hoje:

Data: 19/05/2022

Horário: 19h (horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Arbitragem: Wilton Pereira Sampaio (FIFA)

Onde assistir: Premiere

+ Quando é a final do Brasileirão 2022: datas e premiação

Grêmio e Criciúma na Série B do Brasileirão

Nas últimas duas rodadas, o Grêmio tropeçou em campo, mas ainda se mantém em 6º lugar com 11 pontos. Se vencer o jogo desta quinta-feira, o elenco gaúcho pode integrar o G4 da Série B do Brasileirão e ficar próximo da liderança até as próximas rodadas. Ao todo, o time comandado por Roger Machado contabiliza três vitórias, dois empates e duas derrotas.

Enquanto isso, o Criciúma vem na 8ª posição com 9 pontos, ou seja, contabiliza duas vitórias, três empates e duas derrotas em toda a competição. Com a vitória nesta quinta-feira em seu favor, o elenco pula duas posições na tabela e fica cada vez mais próximo de entrar para o G4 em busca do acesso.

Escalação do Grêmio: Brenno; Nicolas, Bruno Alves, Pedro Geromel, Rodrigo; Villasanti, Bitello, Gabriel Silva; Biel, Diego Souza e Elias Manoel. Técnico: Roger Machado

Escalação do Criciúma: Gustavo; Claudio Coelho, Rodrigo Fagundes, Rayan, Hermes; Mateus, Léo Costa, Arilson Carlos Alves; Tiago Marques, Bilú e Thiago Alagoano. Técnico: Claudio Tencati

Último jogo de Grêmio x Criciúma:

As equipes de Grêmio e Criciúma se enfrentaram pela última vez em 21 de julho de 2015, em partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil em 2015.

Em empate sem gols, a partida foi para a disputa de pênaltis. Por 4 x 3, o elenco do Grêmio venceu e se classificou até as oitavas de final.

Confira como foi o último jogo entre os times.