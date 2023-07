Onde vai passar o jogo do Inter x Cruzeiro hoje e que horas começa (1/7)

Neste sábado, Internacional e Cruzeiro se enfrentam a partir das 18h30 (Horário de Brasília), pela 13ª rodada do Brasileirão, no Beira-Rio, em Porto Alegre. Confira as informações da transmissão da partida e onde vai passar o jogo do Inter x Cruzeiro ao vivo.

Onde vai passar o jogo do Galo x Cruzeiro hoje

O jogo entre Inter e Cruzeiro hoje vai ser transmitido no SporTV e Premiere, a partir das 18h30, no horário de Brasília. O canal do SporTV transmite somente na TV por assinatura. No pay-per-view, o Premiere também vai transmitir a partida, mas é preciso ser assinante.

Quem joga hoje pelo Inter x Cruzeiro? Veja a possível escalação do jogo deste sábado:

Internacional: John; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Rômulo, Johnny, Maurício, Alan Patrick e Wanderson; Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes

Cruzeiro: Rafael Cabral; William, Lucas Oliveira, Luciano Castán e Marlon; Matheus Jussa, Filipe Machado e Mateus Vital; Bruno Rodrigues, Wesley e Gilberto. Técnico: Pepa

>>Guia do Brasileirão 2023: clubes, regras e datas dos jogos

Artilheiros do Brasileirão 2023

A artilharia do campeonato Brasileiro Série A até a 13ª rodada está com os seguintes jogadores:

1) Botafogo - RJ - 10 gols por Tiquinho

2) Athletico Paranaense - PR - 6 gols por Vitor Hugo Roque Ferreira

3) Red Bull Bragantino - SP - 5 gols por Eduardo Colcenti Antunes

4) Atlético Mineiro - MG - 5 gols por Hulk

5) Corinthians - SP - 5 gols por Roger Guedes

6) Flamengo - 4 - gols por Pedro Guilherme Abreu dos Santos

7) Palmeiras - SP - 4 gols por Raphael Veiga

8) Palmeiras - SP - 4 gols por Artur Victor Guimaraes

9) São Paulo - SP - 4 gols por Jonathan Calleri

10) Red Bull Bragantino - SP - 4 Thiago Nicolas Borbas Silva Thiago Borbas

