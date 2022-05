Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão e horário (21/05)

Tem rodada do Brasileirão hoje. O Palmeiras entra em campo neste sábado, 21 de maio, para enfrentar o Juventude, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a partir das 19h (horário de Brasília), pela sétima rodada da temporada. Para não perder nenhuma emoção, saiba onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje.

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje ao vivo?

Onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje vai ser no Premiere, a partir das 19h, pelo horário de Brasília, diretamente do Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Com transmissão para todo o Brasil, o pay-per-view do Premiere disponibiliza o confronto deste sábado no Brasileirão através do seu canal em operadoras de TV por assinatura. A narração vai ser de Odinei Ribeiro e comentários de Alexandre Lozatti, Ricardinho e Sávio Spínola.

Outra opção é acessar o Premiere através da plataforma para celular, tablet, computador e até na smart TV, através do aplicativo do Globo Play.

Informações de onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje:

Data: 21/05/2022

Horário: 19h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul

Arbitragem: Marcelo de Lima Henrique

Onde assistir: Premiere

Provável escalação do Palmeiras contra o Juventude

O comandante Eduardo Baptista tem baixas importantes no jogo deste sábado. Os atletas Chico, Paulinho, Paulo Miranda, Capixaba, Marlon e Edinho são desfalques.

Escalação do Juventude: Cesar; Rodrigo Alves, Vitor Mendes, Paulo Miranda, Busanello; Yuri, Jadson, Jean Carlos, Vitor Gabriel; Pitta e Ruiz. Técnico: Eduardo Baptista

Para Abel Ferreira, continuam no departamento médico Jailson, Luan, Mayke, Piquerez e Gabriel Veron. Já Gustavo Gómez está suspenso para o jogo de hoje.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Murilo, Jorge, Kuscevid; Danilo, Zé Rafael, Wesley; Gustavo Scarpa, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira

Jogo do Palmeiras hoje no Brasileirão

Além de saber onde vai passar o jogo do Palmeiras hoje, o torcedor também deve saber como está a campanha do Verdão no Brasileirão.

Ocupando a 9ª posição com 9 pontos, o elenco de Abel Ferreira vem deixando a desejar. Ao todo, contabiliza duas vitórias, três empates e uma derrota. Depois de uma sequência de empates, o grupo conquistou resultados positivos de três pontos na última rodada e, por isso, subir na classificação.

Se vencer o jogo de hoje, consegue se aproximar do G4.