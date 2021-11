Onde vai passar o jogo do Santos x Chapecoense hoje e horário (17/11)

Santos e Chapecoense se enfrentam nesta quarta-feira, 17, em partida válida pela 33ª rodada do Brasileirão. O confronto ocorre a partir das 19 horas, no Estádio da Vila Belmiro, mas com transmissão na TV fechada. Veja então como assistir o jogo do Santos x Chapecoense hoje, ao vivo.

Onde assistir jogo do Santos x Chapecoense hoje?

A partida entre as equipes do Santos x Chapecoense hoje, 17, não terá transmissão ao vivo da TV aberta. No entanto, o torcedor pode acompanhar o confronto pelo Premiere, pay-per-view do Campeonato Brasileiro Série A e B.

Data : 17 de novembro 2021

: 17 de novembro 2021 Horário : 19 horas (horário de Brasília)

: 19 horas (horário de Brasília) Local : Estádio da Vila Belmiro – Santos (SP)

: Estádio da Vila Belmiro – Santos (SP) Onde assistir jogo do Santos x Chapecoense hoje: Premiere

Santos busca se afastar da zona de rebaixamento

Com 39 pontos, o Santos ainda segue na luta para escapar das proximidades da zona do rebaixamento. O clube é o atual 12º colocado, com apenas três pontos de vantagem para o Juventude, 17º – primeiro clube dentro do Z-4. Por isso, uma vitória deixa o Peixe em situação mais confortável, enquanto a derrota volta a ligar o sinal de alerta.

Por outro lado, a Chapecoense já sabe que irá jogar a segunda divisão na próxima temporada. O Verdão do Oeste tem apenas 15 pontos e segue na lanterna do campeonato. O clube está 21 pontos atrás do Bahia – primeira equipe fora da degola – e agora apenas cumpre tabela até então a final do campeonato.

No confronto do primeiro turno, o Santos venceu a partida por 1 a 0. Relembre:

Qual a provável escalação de Santos x Chapecoense?

Em busca do triunfo para tentar se afastar de vez da briga pelo rebaixamento, Fabio Carille deve escalar o Santos com força máxima. Já a Chape também deve contar com seus principais atletas, mesmo a equipe estando rebaixada. Veja abaixo então qual deve ser a escalação do jogo do Santos x Chapecoense hoje:

Santos: João Paulo; Robson (Wagner Leonardo), Luiz Felipe e Danilo Boza; Madson, Vinicius Zanocelo, Felipe Jonathan, Gabriel Pirani e Moraes (Marcos Guilherme); Marinho e Diego Tardelli.

Chapecoense: Keiller; Ezequiel, Jordan, Kadu (Thiago Coser) e Busanello; Denner, Alan Santos e Anderson Leite; Mike, Anselmo Ramon e Kaio Nunes (Bruno Silva).

LEIA TAMBÉM

+ Quem subiu para a Série A do Brasileirão de 2022?