Onde vai passar o jogo do Vasco hoje, domingo (31/07)

Abrindo a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco recebe a Chapecoense neste domingo, 31 de julho, em São Januário, no Rio de Janeiro. Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo? A partida tem início a partir das 16h (Horário de Brasília) e tem transmissão pela TV aberta totalmente de graça.

O Vasco vem de vitória contra o CRB na última rodada, enquanto a Chapecoense empatou sem gols com o Grêmio.

Onde vai passar o jogo do Vasco hoje ao vivo

O jogo vai passar na Globo e SporTV a partir das 16h (horário de Brasília). O Premiere e o serviço de streaming Globo Play também transmitem a partida de futebol neste domingo ao vivo.

Pela TV aberta, o canal da Globo transmite Vasco e Chapecoense para os estados do RJ, SC, AP, RO, RR, AC, AM, MA, PI, RN, PB, SE, ES e DF ao vivo e de graça pela emissora principal e afiliadas nos estados. A narração é de Luis Roberto com comentários de Roger Flores, Junior e Paulo César de Oliveira.

Para o torcedor que está fora da localização, a opção é acompanhar através do SporTV e Premiere, disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Narração de Julio Oliveira, com comentários de Paulo Nunes e Marcelo Raed.

Online, onde vai passar o jogo do Vasco hoje é no Globo Play, disponível somente para assinantes no celular, tablet, computador e smart TV.

Informações do jogo do Vasco x Chapecoense hoje:

Data: 31/07/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Local: Estádio São Januário, no Rio de Janeiro

Arbitragem: Douglas Marques das Flores

VAR: Vinicius Furlan

Vasco e Chapecoense na Série B do Brasileirão

Vice-líder com38 pontos no Campeonato Brasileiro da Série B, o Vasco busca a vitória neste domingo para abrir vantagem diante do Bahia, terceiro colocado, e quem sabe colar no atual líder, o Cruzeiro, mesmo com a distância de sete pontos entre os dois na ponta. Com dez vitórias, oito empates e três derrotas, o grupo carioca ainda continua sem técnico após a demissão de Maurício Souza.

A Chapecoense, por outro lado, segue na 14ª posição da tabela com 23 pontos, totalizando cinco vitórias, oito empates e oito derrotas. O elenco catarinense conseguiu tomar um empate diante do Grêmio na última rodada, mas o resultado não agradou a torcida já que está há três rodadas sem vencer na Série B do Brasileirão.

Jogos da rodada do Brasileirão Série B

O jogo entre Vasco e Chapecoense neste domingo abre a 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, onde todas as vinte equipes disputam.

A rodada é válida pelo segundo turno da competição, onde a reta final se aproxima cada vez mais e os duelos só intensificam a busca pelo acesso.

O destaque fica para os jogos entre Sport e Criciúma, Guarani contra Grêmio, o jogo entre Bahia e CSA e para fechar o clássico mineiro entre Cruzeiro e Tombense.

Confira a programação completa da rodada e saiba qual é o horário de cada um deles.

Domingo (31/07):

Vasco x Chapecoense – 16h

Terça-feira (02/08):

Sport x Criciúma – 21h30

Quinta-feira (04/08):

Brusque x Sampaio Corrêa – 19h

CRB x Ponte Preta – 21h30

Sexta-feira (05/08):

Operário PR x Náutico – 19h

Vila Nova x Ituano – 19h

Guarani x Grêmio – 21h30

Sábado (06/08):

Bahia x CSA – 16h30

Novorizontino x Londrina – 19h

Cruzeiro x Tombense – 19h

