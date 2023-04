Saiba como assistir ao jogo de hoje. Foto: Reprodução Steve DiMatteo by Pexels

Partida é válida pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro

Transmissão online do Botafogo SP x Sampaio Corrêa hoje - 21/04

Pela segunda rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o duelo entre Botafogo SP x Sampaio Corrêa será realizado nesta sexta-feira, 21 de abril, às 19h (horário de Brasília) no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto.

Assistir Botafogo SP x Sampaio Corrêa online hoje

Além do SporTV e Premiere, o jogo do Botafogo SP x Sampaio Corrêa hoje será transmitido no GloboPlay, streaming para assinantes.

Os canais estão disponíveis em operadoras de TV por assinatura. Quem não tem o serviço em casa pode acompanhar o duelo da Série B do Brasileirão na plataforma, mas é preciso ter um dos canais no pacote.

Acesse o site (globoplay.globo.com), conheça as opções disponíveis para assinar e contrate o serviço para assistir a programação do SporTV ou o pay-per-view Premiere em tempo real nesta sexta-feira.

O GloboPlay está disponível no computador, tablet, smartv ou celular, Android e iOS.

Como funciona a Série B do Brasileirão

Vinte clubes disputam a Série B do Campeonato Brasileiro, a segunda divisão do futebol. Em pontos corridos, disputam 38 rodadas por dois turnos, ou seja, cada elenco joga duas vezes contra o mesmo oponente: uma dentro de casa e a outra como visitante.

Cada vitória dá três pontos, enquanto o empate garante um para os dois lados. Ao fim da temporada, na última rodada, o primeiro colocado será o campeão da Série B, enquanto os quatro melhores vão para a elite.

Na parte de baixo, os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

Escalações de Botafogo SP x Sampaio Corrêa

Botafogo SP: Matheus; Jean, Diogo Silva, Carlos Adalberto, Cristiano da Silva Vidal; Fillipe Soutto, Guilherme Miranda, Osman; Luiz Henrique, Robinho e Salatiel.

Sampaio Corrêa: Luiz Daniel; Matheus Cardoso Francisco, Vinicius Leonardo, Alyson, Joecio; Jhony, Luiz Otavio, Victor Alexandre de Souza; Gervassio, Bill e Ytalo.

