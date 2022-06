Onde vai passar Vasco x Grêmio ao vivo e horário na Série B (02/06)

Tem promessa de jogo grande na Série B do Brasileirão hoje! Nesta quinta-feira, 2 de junho, Vasco e Grêmio disputam a décima rodada da competição, no Estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Disputando na parte de cima da tabela, a bola vai rolar às 20h (Horário de Brasília). Para não perder nenhum lance, saiba onde vai passar Vasco x Grêmio ao vivo hoje.

A arbitragem fica por conta de Luiz Flávio de Oliveira (FIFA).

Onde vai passar Vasco x Grêmio ao vivo?

Se você quer saber onde vai passar Vasco x Grêmio ao vivo hoje, vai ser no Premiere, pay-per-view, a partir das 20h, pelo horário de Brasília.

Disponível somente em operadoras de TV por assinatura, o canal do Premiere exibe o confronto da Série B do Brasileirão nesta quinta-feira, para todos os estados do Brasil. Basta sintonizar em seu televisor e curtir os melhores momentos.

Para assistir online, a plataforma do Premiere está disponível através do aplicativo para celular, tablet, computador e até na smart TV.

Assinante GloboPlay também tem acesso ao jogo.

PREMIERE – Sky: 230 até 244, 632 até 640 / Oi: 342 até 352, 340, 341, 353 até 357 / Vivo: 721 até 728, 150 até 159, 770 até 782 / Claro e Net: 220 até 228, 721 até 728

Como estão as equipes de Vasco e Grêmio na Série B?

Sem perder por mais de cinco rodadas, o Vasco faz um ótimo início de temporada na segunda divisão do Brasileirão este ano. Vice-líder com 17 pontos, coleciona quatro vitórias e cinco empates, ainda sem perder na competição. Se vencer o jogo desta quinta-feira, fica apenas dois pontos atrás do líder Cruzeiro.

Do outro lado, o Grêmio vem logo atrás em 5º lugar com 13 pontos. Nas últimas semanas, entretanto, os gaúchos não vencem uma partida por quatro rodadas seguidas, com o principal objetivo de chegar até o G4 novamente para chegar até elite do futebol brasileiro. Até aqui, o elenco comandado por Roger Machado contabiliza três vitórias, quatro empates e duas derrotas.

+ Como funciona as oitavas da Libertadores 2022?

Prováveis escalações de Vasco x Grêmio:

O técnico Zé Ricardo não poderá contar com Ulisses, Juninho e Sarrafiore.

Provável escalação do Vasco: Thiago Rodrigues; Weverton, Quintero, Anderson Conceição, Edimar; Andrey Santos, Yuri, Palacios, Nenê, Gabriel Pec; Raniel. Técnico: Zé Dias

Os jogadores Edilson, Rodrigo Ferreira, Diogo Barbosa e Ferreira não estão disponíveis no plantel de jogadores.

Provável escalação do Grêmio: Brenno; Bruno Alves, Pedro Geromel, Rodrigues; Mateus Ferraira, Villasanti, Bitelo, Nicolas; Gabriel Teixeira, Campaz e Diego Souza. Técnico: Roger Machado

Último jogo Vasco x Grêmio

As equipes de Vasco e Grêmio se enfrentaram pela última vez em 6 de dezembro de 2020, em partida válida pela 24ª rodada do Brasileirão 2020.

Por 4 x 0, a equipe do Grêmio levou a melhor com gols de Lucas Silva, César Pinares e dois gols de Diego Souza.

Confira no vídeo a seguir os melhores momentos do último jogo entre as equipes.

Jogos da décima rodada da Série B do Brasileirão

Com início na quarta-feira, a décima rodada da Série B do Campeonato Brasileiro conta com dez jogos seguindo até o fim de semana no sábado, 4 de junho de 2022.

O destaque fica para o encontro de Vasco e Grêmio, duas grandes equipes tradicionais na elite do futebol brasileiro, além do duelo entre Chapecoense e Londrina, e Bahia e Criciúma.

Acompanhe a seguir todos os jogos da décima rodada da Série B.