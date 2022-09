Palmeiras x Corinthians feminino hoje: onde assistir a semifinal 2022

Quem vai se classificar para a final do Brasileirão Feminino, Palmeiras ou Corinthians? Equipes se enfrentam neste sábado (10/09), no Allianz Parque, em São Paulo, às 14h (horário de Brasília), na partida de volta na semifinal do Brasileirão. Saiba onde vai passar Palmeiras x Corinthians feminino hoje ao vivo e de graça.

O Corinthians venceu o alviverde no primeiro jogo por 2 a 1, em casa. Para se classificar até a semifinal precisa apenas de um empate, enquanto o Palmeiras deve vencer com dois gols ou mais de diferença.

No histórico de confrontos são oito confrontos, com cinco vitórias para o Timão, dois empates e um triunfo ao Verdão, todos pelo Brasileirão Feminino.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians feminino hoje

O jogo do Palmeiras x Corinthians feminino hoje tem transmissão da BAND, TV aberta, e no SporTV, pela TV fechada, às 14h (horário de Brasília). Você também pode acompanhar no GloboPlay, site da BAND ou ElevenSports.

Pela TV aberta, o canal da BAND transmite a partida para todos os estados do país totalmente de graça, tanto no canal principal como em afiliadas. Basta sintonizar e curtir a grande decisão.

Outra opção é assistir através do SporTV, disponível apenas em operadoras de TV por assinatura. Se preferir, terá também a oportunidade de acompanhar pelo GloboPlay, plataforma de streaming.

O site da BAND (www.band.uol.com.br) retransmite as imagens do canal principal em portal, enquanto o ElevenSports (www.elevensports.com) está disponível tanto para celular, tablet e computador.

Arbitragem de Palmeiras x Corinthians feminino hoje:

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Como chegam as equipes para a partida?

Jogando em casa, o Palmeiras precisa da vitória com dois gols ou mais neste sábado se quiser se classificar para a grande final do Campeonato Brasileiro Feminino na temporada. Com gol de Camilinha no jogo de ida, o elenco alviverde deverá manter o seu elenco principal. Na primeira fase o Verdão terminou em primeiro lugar com 37 pontos, passando pelo Grêmio nas quartas de final em 7 x 1 no agregado.

Do outro lado, o Corinthians tem a vantagem na disputa e só precisa de um empate para se garantir na decisão do Brasileirão Feminino. Por isso, as atuais campeãs devem manter a escalação da partida anterior onde precisam do resultado de qualquer modo.

Na primeira fase, o Timão garantiu-se em 4º lugar na tabela com 32 pontos, enquanto nas quartas passou pelo Real Brasília em 3 x 0 no agregado.

Primeiro jogo do Corinthians x Palmeiras

A primeira partida da semifinal feminina entre Corinthians e Palmeiras no Brasileirão 2022 aconteceu em 27 de agosto, na Neo Química Arena, em São Paulo.

Com apenas 2 minutos no primeiro tempo, o Timão abriu o placar com Adriana, colocado o alvinegro na frente do placar. O Palmeiras, grande favorito na disputa, só respondeu aos 41 com Camilinha, deixando tudo igual.

Aos 47, Jaqueline novamente colocou o Corinthians na frente para garantir a vantagem na semifinal no Brasileirão Feminino. Até o fim do segundo tempo, nenhuma das equipes conseguiu ampliar o resultado ou virar o jogo em seu favor, como é o caso do Palmeiras.

Confira no vídeo a seguir como foi a primeira partida entre os times na semifinal do Brasileirão 2022.

Leia também: Qual é a chave do Brasil na Copa do Mundo? Lista completa de jogos