Ponte Preta x Sport: onde assistir jogo do Sport online hoje - 11/06

Ponte Preta x Sport: onde assistir jogo do Sport online hoje – 11/06

Pela abertura da 12ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, o jogo do Sport é contra a Ponte Preta neste domingo, 11 de junho, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, às 11h, horário de Brasília.

O Leão da Ilha é o quarto colocado na classificação com 20 pontos. A vitória na manhã deste domingo não leva o clube pernambucano a outra posição, mas o favorece nas próximas rodadas. O time não perde um jogo da Série B há três rodadas.

Por outro lado, a Macaca marcou um ponto na última rodada e, de quebra, está colado na zona de rebaixamento. Em 16º lugar com 11 pontos, tem um ponto a mais que o primeiro colocado na degola. Perder o duelo em casa significa integrar a zona de rebaixamento, caso Chapecoense vença na rodada.

Como assistir o jogo do Sport hoje online

O torcedor pode assistir o jogo do Sport e Ponte Preta nos canais SporTV e Premiere e no streaming GloboPlay a partir das 11h, horário de Brasília.

Ambos os canais estão disponíveis em operadoras de televisão por assinatura. Quem não pode acompanhar a partida pela televisão pode sintonizar o GloboPlay e ver a retransmissão ao vivo no aplicativo do celular. Lembre-se que é preciso ser assinante do streaming.

Horário: 11h, horário de Brasília

Local: Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP)

Onde assistir jogo do Sport hoje: SporTV, Premiere e GloboPlay

Sport tem Brasileirão?

Para o Sport, o clube tem um título do Campeonato Brasileiro da Série A. O ano de 1987 ficou marcado na história do futebol brasileiro pela polêmica envolvendo Sport e Flamengo.

Naquele ano, os finalistas dos Módulos Verde e Amarelo se enfrentariam por meio de quadrangular final. Este era o regulamento da CBF. No Verde, o Flamengo ganhou do Internacional por 1 a 0, no Maracanã, na decisão, mas ambos se recusaram a jogar o quadrangular.

No Amarelo, o Sport enfrentou o Guarani seguindo o regulamento da CBF naquele ano. Os dois empataram nos pênaltis e, em 7 de fevereiro de 1988, o Sport venceu o Guarani por 1 x 0, conquistando assim o título do Brasileirão de 87.

Em 2011, a decisão da CBF declarou que os dois times, Flamengo e Sport, seriam os campeões daquele ano. Até hoje, torcedores discutem sobre quem é o verdadeiro campeão de 87.

Classificação atualizada do Brasileirão Série B

A Série B do Campeonato Brasileiro é disputada por 20 clubes das mais diferentes regiões do país. São 38 rodadas disputadas em pontos corridos, onde a vitória garante três pontos ao vencedor e o empate um para cada lado.

Ao fim da temporada, os quatro primeiros avançam para a Série A do Brasileirão enquanto os quatro últimos da tabela vão para a terceira divisão.

Se a rodada terminasse hoje, Novorizontino seria campeão e teria a vaga para a elite ao lado de Vitória, Vila Nova e Sport. Na parte de baixo, Chapecoense, Avaí, Tombense e ABC seriam rebaixados.

1 Novorizontino – 26 pontos

2 Vitória – 25 pontos

3 Vila Nova – 24 pontos

4 Sport – 20 pontos - jogo do sport hoje

5 Criciúma – 20 pontos

6 Mirassol – 19 pontos

7 Ceará – 19 pontos

8 Juventude – 18 pontos

9 Botafogo SP – 17 pontos

10 Atlético GO – 17 pontos

11 Guarani – 16 pontos

12 Sampaio Corrêa – 15 pontos

13 Ituano – 14 pontos

14 CRB – 11 pontos

15 Ponte Preta – 11 pontos

16 Londrina – 10 pontos

17 Chapecoense – 10 pontos

18 Avaí – 8 pontos

19 Tombense – 6 pontos

20 ABC – 6 pontos

Leia também:

Brasileirão Série B tem transmissão na TV aberta em 2023?