Premiação do Brasileirão 2022 chega a R$ 45 milhões; veja ranking

Com a última rodada do Brasileirão, saiba quais são os valores da premiação em dinheiro

Com o fim do Série A do Campeonato Brasileiro na temporada 2022, os valores da premiação em dinheiro agitam torcedores para saber quanto cada clube vai receber. As diferentes safras são entregues aos times que terminam da primeira até a 16ª posição. Mas qual é a Premiação do Brasileirão? Confira os valores que o seu time do coração vai ganhar.

Quanto cada time vai receber na premiação do Brasileirão em 2022

Para recompensar o esforço da temporada, a CBF distribui diferentes valores para os elencos que terminam entre a primeira posição até a 16ª na tabela de classificação.

É isso mesmo torcedor, além de garantir o troféu na liderança ou vagas em torneios como Libertadores ou Copa Sul-Americana, os clubes também levam para casa a generosa premiação em dinheiro. Quanto maior a posição, maior é o número do prêmio.

O Palmeiras é o campeão brasileiro em 2022. A CBF confirmou o aumento no prêmio este ano para 45 milhões de reais. O vice fica com R$ 42,7 milhões.

De acordo com o regulamento, é o campeão quem garante a maior quantia. Conforme as colocações vão diminuindo, as safras também vão. O modelo serve como medida de auxílio para que as equipes se esforcem ainda mais dentro de campo para saírem com os cofres cheios.

Somente os quatro últimos na tabela não recebem prêmios pois são rebaixados para a Série B do Brasileirão.

Confira os números da premiação do Brasileirão e quanto o seu time deve faturar ao fim da última rodada.

1º) Palmeiras - R$ 45 milhões

2º) Internacional - R$ 42,7 milhões

3º) Fluminense - R$ 40,5 milhões

4º) Corinthians - R$ 38,2 milhões

5º) Flamengo - R$ 36,0 milhões

6º) Athletico PR - R$ 33,7 milhões

7º) Atlético MG - R$ 31,5 milhões

8) Fortaleza - R$ 29,2 milhões

9º) São Paulo - R$ 27,0 milhões

10º) América MG - R$ 24,7 milhões

11º) Botafogo - R$ 19,3 milhões

12º) Santos - R$ 18,0 milhões

13º) Goiás - R$ 16,6 milhões

14º) RB Bragantino - R$ 16,2 milhões

15º) Coritiba - R$ 15,7 milhões

16º) Cuiabá - R$ 15,2 milhões

Palmeiras campeão do Brasileirão em 2022

O Palmeiras é o campeão brasileiro de 2022. Sob o comando do técnico português Abel Ferreira, o alviverde conquistou o décimo primeiro título em toda a sua história. No ranking de maiores vencedores, o elenco está em primeiro com vantagem.

Por terminar em primeiro lugar, o Palmeiras ganha R$ 45 milhões como premiação do Brasileirão. No ano passado, o Atlético Mineiro herdou 40 milhões de reais, aumento considerável de cinco milhões.

Com 81 pontos, o Palmeiras consagrou-se campeão na 35ª rodada, três rodadas de antecedência depois da vitória do América Mineiro em cima do Internacional por 1 a 0, impossibilitando o clube gaúcho de alcançar o Verdão na pontuação.

O Palmeiras tem a melhor campanha no torneio, com 23 vitórias, apenas três derrotas e 12 empates. Com a melhor defesa e o melhor ataque, contabiliza como mandante treze triunfos em 19 partidas, além de apenas duas derrotas.

Quem não recebe a premiação do Brasileirão?

As quatro últimas equipes na classificação não recebem a premiação do Brasileirão. Isso porque elas são rebaixadas para a segunda divisão do campeonato.

Em 2022, Juventude, Ceará, Avaí e Atlético GO não vão receber nenhuma quantia ao fim da temporada. Além de saírem de ''mãos abanando'', vão jogar a Série B no ano que vem.

O Atlético Goianiense foi confirmado na última rodada depois de empatar com o América Mineiro e também a vitória do Cuiabá diante do Coritiba, no domingo.

