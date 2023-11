Probabilidade da série B: quais times sobem para a série A 2023?

Faltando apenas uma rodada para acabar a Série B do Brasileirão 2023, nove equipes tem a chance de subir para a elite do futebol, mas só quatro vagas serão distribuídas. Neste momento, torcedores estão com a calculadora na mão para saber quantos pontos são necessários para faturar o tão sonhado acesso.

Quem vai subir para Série A 2024?

O Vitória já conseguiu o acesso para a primeira divisão do Campeonato Brasileiro de 2024, assim como o Criciúma, que 10 anos não disputava a elite do futebol nacional.

Faltam apenas uma rodadas para acabar a temporada e restam duas vagas vagas para a série, que será disputada pelo Vila Nova, Novorizontino, Atlético-GO, Sport e Mirassol.

Em caso de empate de pontos, os critérios utilizados para o desempate na Série B são: a) mais vitórias b) saldo de gols c) mais gols marcados d) confronto direto e) menos cartões vermelhos e amarelos f) sorteio.

Confira a possibilidade dos times subirem para a série A, de acordo com o estudo do Departamento de Matemática da UFMG (a Universidade Federal de Minas Gerais).

PROBABILIDADE DA SÉRIE B | 20/11

1) Vitória - 100%

2) Criciúma - 100%

3) Juventude - 54,3%

4) Vila Nova - 43,7%

5) Novorizontino - 31,8%

6) Atlético GO - 29,8%

7) Sport - 19,9%

8) Mirassol - 16,9%

9) Guarani - 0%

10) CRB - 0%

Quem pode ser rebaixado para a série C?

O ABC e o Londrina já estão rebaixados para a Série C do Brasileirão, e agora faltam duas vagas para serem preenchidas. Sampaio Corrêa, Chapecoense, Tombense, Ponte Preta e Ituano estão na corda bamba.

PROBABILIDADE DE REBAIXAMENTO

1) ABC - 100%

2) Londrina - 100%

3) Sampaio Corrêa - 81,7%

4) Chapecoense - 64,6%

5) Tombense - 29,9%

6) Ponte Preta - 22,7%

7) Ituano - 1,1%

Jogos da última rodada da Série B

Conforme indica o calendário oficial da CBF, a última rodada da Série B do Campeonato Brasileiro vai ser disputada no em 25 de novembro, o último sábado do mês. Como manda a tradição, todas as 20 equipes entram em campo no mesmo dia e preferencialmente no mesmo horário para dar a emoção necessária para a corrida pelo acesso.

A CBF ainda não informou o horário dos jogos, mas tudo indica que a rodada deverá acontecer às 16h (De Brasília), como em todas as edições.

Jogos da 38ª rodada na Série B do Brasileirão

ABC x Vila Nova

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Frasqueirão

Ponte Preta x CRB

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Moisés Lucarelli

Atlético GO x Guarani

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Estádio Antônio Accioly

Avaí x Ituano

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Ressacada

Botafogo SP x Londrina

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Santa Cruz

Novorizontino x Criciúma

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi

Sport x Sampaio Corrêa

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Ilha do Retiro

Ceará x Juventude

Sábado, 25/11 às 16h

Arena Castelão

Chapecoense x Vitória

Sábado, 25/11 às 16h

Arena Condá

Tombense x Mirassol

Sábado, 25/11 às 16h

Estádio Antônio Guimarães de Almeida

