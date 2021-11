Probabilidades de acesso para a Série A 2021: veja os candidatos

Faltam apenas duas rodadas para acabar o Campeonato Brasileiro da Série B 2021. No entanto, a briga pelo acesso à primeira divisão do campeonato continua acirrada. Com Botafogo e Coritiba já garantidos, restam duas vagas no G-4, mas cinco equipes ainda têm probabilidades de acesso para a Série A.

Quais times possuem probabilidades de subir à Série A?

Com duas vagas preenchidas, cinco clubes ainda possuem probabilidades de conseguirem o acesso para a Série A do Brasileirão de 2022. Os clubes que estão na briga são: Goiás, Guarani, Avaí, CSA e CRB.

O Esmeraldino é o atual terceiro colocado com 61 pontos e pode conquistar sua vaga na próxima rodada, em caso de vitória diante do Guarani, concorrente direto no G-4. Segundo dados do matemático Tristão Garcia, do site Infobola, a equipe goiana tem 83% de chance de jogar a primeira divisão na próxima temporada.

Logo atrás está justamente o Guarani, adversário do Goiás no próximo jogo, e que está em quarto na tabela. Com 59 pontos conquistados, o Bugre tem 55% de probabilidade de subir para a Série A. A vaga, inclusive, pode ficar muito próxima se a equipe de Campinas vencer a partida contra os goianos e assumir o terceiro lugar.

Com 58 pontos, o Avaí está em quinto e tem 38% de chance de subir. Por conta do confronto direto entre Guarani x Goiás, o Leão entra no G-4 em caso de vitória diante do Náutico na próxima rodada. Na sexta posição está o CRB com 57 pontos e 11% de probabilidade de acesso.

A equipe alagoana enfrenta o Vitória na próxima rodada e consegue uma vaga no G-4 se vencer a partida, mas o Guarani perder e o Avaí não ganhar na rodada. Por fim, o CSA é o sétimo colocado, com 56 pontos, mas segundo Tristão Garcia, o clube tem 13% de probabilidade de subir para a Série A, mais que seu rival CRB, que está em sexto. O Azulão enfrenta o já classificado Coritiba.

Chances de cada clube subir, segundo Tristão Garcia:

Botafogo – 100%

Coritiba – 100%

Goiás – 83%

Guarani – 55%

Avaí – 38%

CSA – 13%

CRB – 11%

Veja a tabela de jogos das 2 últimas rodadas

Com apenas duas rodadas para o fim da Série B, muita coisa ainda pode ocorrer na competição. Além de cinco clubes ainda terem probabilidades de subir para a Série A, a briga do rebaixamento segue acirrada com três vagas e oito clubes em disputa. Apenas o lanterna Brasil de Pelotas já está na Série C 2022.

Na 37ª rodada, as partidas se dividem entre os dias 19 e 22 de novembro. Por fim, a última rodada da competição está prevista para domingo, 28 de novembro, com todos os confrontos às 16 horas (horário de Brasília).

37ª rodada da Série B 2021

Brusque x Operário-PR – 19/11, às 19h

Vasco x Remo – 19/11, às 19h

Sampaio Corrêa x Cruzeiro – 19/11, às 21h30

Vila Nova x Londrina – 19/11, às 21h30

Confiança x Ponte Preta – 20/11, 16h30

Náutico x Avaí – 21/11, às 18h30

Coritiba x CSA – 21/11, às 19h

Brasil de Pelotas x Botafogo – 21/11, às 19h

CRB x Vitória – 22/11, às 18h

Guarani x Goiás – 22/11, às 20h

38ª rodada (Domingo, 28/11, às 16 horas)

Avaí x Sampaio Corrêa

Operário-PR x CRB

CSA x Brasil de Pelotas

Londrina x Vasco

Cruzeiro x Náutico

Ponte Preta x Coritiba

Goiás x Brusque

Botafogo x Guarani

Remo x Confiança