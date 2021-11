Próxima rodada do Brasileirão será do dia 9 a 11; veja os jogos

As equipes do Campeonato Brasileiro da Série A realizam entre os dias 9 e 11 de novembro a 31ª rodada da competição. Serão nove embates, visto que o jogo entre Cuiabá e Chapecoense foi antecipado pela CBF e ocorreu no dia 4. Veja então a tabela de partidas da próxima rodada do Brasileirão 2021.

Quais os jogos da próxima rodada do Brasileirão?

A rodada que começou no dia 4 com o empate por 0 a 0 entre Cuiabá e Chapecoense terá apenas uma partida na terça-feira, 9. Às 21h30, as equipes do Grêmio e Fluminense se enfrentam em Porto Alegre. Já na quarta, 10, o campeonato apresenta sete confrontos válidos pela 31ª rodada.

Às 18h30, Athletico e Ceará jogam na Arena da Baixada. Logo depois, às 19h, o Santos recebe o RB Bragantino, na Vila Belmiro, e o Atlético MG joga contra o Corinthians, no Estádio Mineirão. Às 20h30, o Palmeiras enfrenta o Atlético GO na próxima rodada do Brasileirão, em partida no Allianz Parque.

Já no horário nobre das 21h30, Fortaleza e São Paulo jogam no Castelão, Sport e América MG medem forças na Arena Pernambuco e, por fim, Juventude e Inter fazem o embate gaúcho no Estádio Alfredo Jaconi. Para encerrar a rodada, Flamengo e Bahia jogam no Maracanã, na quinta-feira, 11, às 19h.

Terça-feira, 9 de novembro

Grêmio x Fluminense – Arena do Grêmio, às 21h30

Quarta-feira, 10 de novembro

Athletico x Ceará – Arena da Baixada, às 18h30

Santos x RB Bragantino – Estádio da Vila Belmiro, às 19h

Atlético MG x Corinthians – Estádio do Mineirão, às 19h

Palmeiras x Atlético GO – Allianz Parque, às 20h30

Fortaleza x São Paulo – Arena Castelão, às 21h30

Sport x América MG – Arena Pernambuco, às 21h30

Juventude x Inter – Estádio Alfredo Jaconi, às 21h30

Quinta-feira, 11 de novembro

Flamengo x Bahia – Estádio do Maracanã, às 19h

Quantas rodadas faltam para terminar o Brasileirão 2021?

Com o encerramento da 30ª rodada no final de semana, restam apenas oito para o fim da temporada de 2021 do Nacional. Ao término do campeonato, os quatro últimos colocados caem para a segunda divisão, enquanto os seis primeiros garantem a vaga para a próxima Libertadores da América.

Como está a classificação do Brasileirão 2021?

A equipe do Atlético MG lidera o Campeonato Brasileiro com 65 pontos. O Galo tem 10 de vantagem para o Palmeiras, atual segundo colocado. Na terceira posição está o Flamengo com 53 e o RB Bragantino fecha o G-4, com 49 pontos.

Por outro lado, a Chapecoense é a lanterna com apenas 14 pontos conquistados. O time do Grêmio está em penúltimo com 26, enquanto Juventude e Sport, em 18º e 19º, respectivamente, fecham o Z-4 com 30 pontos. No entanto as equipes ainda não escapam da degola, mesmo com vitórias na próxima rodada do Brasileirão.