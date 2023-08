Próximos jogos da Série B do Brasileirão de 11 a 14 de agosto de 2023

A Série B do Brasileirão está de volta neste fim de semana com todos os clubes em campo na 23ª rodada, começando na sexta-feira, 11, seguindo até a próxima segunda, 14 de agosto. Com dez partidas, confira a programação da próxima rodada da Série B e onde assistir cada um deles.

Saiba quantas rodadas faltam para acabar a Série B de 2023

Tabela de jogos Série B do Brasileirão

O fim de semana na 23ª rodada na Série B do Campeonato Brasileiro apresenta dez partidas entre a sexta e a segunda-feira, 11 a 14 de agosto, com todos os vinte clubes em campo.

Os destaques ficam com o encontro do Novorizontino e Mirassol, clássico regional, e o duelo entre Atlético Goianiense e Chapecoense, dois tradicionais clubes da primeira divisão.

O Campeonato Brasileiro da Série B é disputado em pontos corridos entre 38 rodadas onde cada vitória garante três pontos e o empate um para os dois lados.

Sexta-feira, 11/08

Novorizontino x Mirassol

Horário: 19h

Local: Estádio Jorge de Biasi

Onde assistir: Sportv e Premiere

Tombense x Sport

Horário: 21h30

Local: Estádio Soares de Azevedo

Onde assistir: Sportv e Premiere

Sábado, 12/08

Criciúma x Londrina

Horário: 15h30

Local: Estádio Heriberto Hulse

Onde assistir: Sportv e Premiere

Sampaio Corrêa x CRB

Horário: 17h

Local: Estádio Castelão

Onde assistir: BAND, site da Band e Premiere

Botafogo SP x Ponte Preta

Horário: 17h

Local: Estádio Santa Cruz

Onde assistir: BAND, site da Band e Premiere

Vila Nova x Avaí

Horário: 18h

Local: Estádio OBA

Onde assistir: Sportv e Premiere

Domingo, 13/08

Chapecoense x Atlético GO

Horário: 11h

Local: Arena Condá

Onde assistir: Sportv e Premiere

Guarani x Juventude

Horário: 15h45

Local: Estádio Brinco de Ouro

Onde assistir: Band, site da Band e Premiere

Vitória x Ceará

Horário: 18h

Local: Estádio Manoel Barradas

Onde assistir: Band, site da Band e Premiere

Segunda-feira, 14/08

ABC x Ituano

Horário: 20h

Local: Estádio Frasqueirão

Onde assistir: Sportv e Premiere

Quem é o favorito ao título da Série B em 2023?

O estudo de probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) indica que o Sport, após 22 rodadas, é o favorito ao título com 44.8% de chances, assim como a conquista do acesso até a elite. Em segundo lugar vem o Vitória, com 18.4% e o Novorizontino em terceiro, com um número menor mas expressivo na luta pelo acesso. Confira a seguir a probabilidade para o título da competição e quem são os favoritos.

Sport - 44.8%

Vitória - 18.4%

Novorizontino - 11.0%

Guarani - 5.8%

Vila Nova - 5.5%

Criciúma - 5.3%

Juventude - 2.9%

Classificação do Brasileirão Série B

O Sport é o atual líder da Série B do Brasileirão com 44 pontos, seguido por Vitória, Novorizontino e Vila Nova na parte de cima da classificação. Os quatro últimos serão rebaixados para a terceira divisão.

1) Sport - 44 pontos

2) Vitória - 41 pontos

3) Novorizontino - 39 pontos

4) Vila Nova - 38 pontos

5) Criciúma - 38 pontos

6) Guarani - 37 pontos

7) Juventude - 36 pontos

8) Mirassol - 36 pontos

9) Ceará - 33 pontos

10) Botafogo SP - 32 pontos

11) Atlético GO - 31 pontos

12) CRB - 28 pontos

13) Ponte Preta - 26 pontos

14) Ituano - 25 pontos

15) Sampaio Corrêa - 23 pontos

16) Avaí - 21 pontos

17) Tombense - 19 pontos

18) Londrina - 19 pontos

19) Chapecoense - 19 pontos

20) ABC - 13 pontos

Leia também:

Confrontos das quartas de final Libertadores 2023