Jogos do Brasileirão hoje: onde assistir a rodada deste sábado (13/11)

Abrindo o fim de semana de futebol, o sábado em 13 de novembro de 2021 traz oito confrontos das quatro divisões do Campeonato Brasileiro com muita disputa em campo. Saiba quais são os jogos do Brasileirão hoje e onde assistir ao vivo cada um deles.

Tem jogos de hoje no Brasileirão?

Hoje, sábado em 13 de novembro, oito jogos entre as quatro divisões do Brasileirão serão realizados. Com a reta final da temporada, os times se esforçam para mostrar o seu melhor futebol em campo. Confira todos os jogos no Brasileirão Série A hoje e saiba como assistir ao vivo.

Atlético-GO x Santos – 17h (Premiere)

América-MG x Grêmio – 18h30 (SporTV e Premiere)

RB Bragantino x Fortaleza – 19h (Premiere)

Internacional x Athletico-PR – 19h (Sem transmissão)

Corinthians x Cuiabá – 21h (SporTV Menos SP e Premiere)

Abrindo a 32ª rodada, cinco confrontos acontecem neste sábado para movimentar a classificação. Grêmio, América-MG e Santos buscam a vitória para continuar a fuga contra o rebaixamento enquanto Internacional, Fortaleza e Corinthians estão na parte de cima.

Série B

Dando início na 36ª rodada da segunda divisão no futebol brasileiro, somente a partida entre Guarani e Avaí acontece hoje ao vivo. Os dois clubes estão na parte de cima e buscam a melhor colocação.

Guarani x Avaí – 16h (Globo SC, SporTV e Premiere)

Série C

É hora de conhecermos o grande campeão da Série C do Brasileiro em 2021. Neste sábado, a bola vai rolar na primeira partida da final entre Tombense e Ituano no Estádio Antônio Guimarães de Almeida na cidade de Tombos, em Minas Gerais.

Tombense x Ituano – 17h15 – (BAND(Norte e Nordeste, Tik Tok e DAZN)

Série D

Já pela quarta e última divisão, a final será decidida neste sábado. No primeiro confronto, o Aparecidense venceu por 1 a 0 e, agora, quem vencer leva o troféu para casa.

Aparecidense x Campinense – 16h (TV Brasil e Eleven Sports)

Como assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro?

Os canais SporTV, Premiere, TV Brasil e o serviço de streaming DAZN são os responsáveis por transmitir ao público os jogos das duas divisões. Saiba como e onde assistir através deles a seguir.

SportTV – jogos de Brasileirão hoje

O canal da Rede Globo está disponível apenas em operadoras por assinatura. Dessa maneira, para ter acesso, você deve entrar em contato com a empresa e escolher o melhor pacote que lhe interessa.

Por fim, você pode acompanhar o canal ao vivo tanto pela televisão quanto pelos aplicativos do SporTV, GloboPlay ou também GloboSat.

Premiere – jogos de Brasileirão hoje

O serviço de streaming da Rede Globo disponibiliza uma variada de opções de canais com jogos de futebol tanto para a Série A como a B. Entretanto, para ter acesso, você deve escolher o tipo de plano que melhor lhe interessa e assinar por assinatura.

Através do site oficial (www.premiere.globo.com), o Premiere disponibiliza as diferentes opções de assinatura. Além disso, você pode assistir através da televisão ou pelo aplicativo do Premiere, disponível na loja do Android e iOS.

DAZN

Se você tem o interesse de acompanhar os jogos da Série C, deve assinar o serviço de streaming DAZN com o melhor pacote de valores ao seu bolso. Você deve acessar o serviço através do site (www.dazn.com) ou até mesmo pelo aplicativo disponível na loja iOS ou Android.

TV Brasil

A Série D, a última divisão do Brasileirão, está disponível através da TV Brasil, canal aberto para todo o Brasil. Entretanto, a emissora só transmite um jogo por rodada e fim de semana.

