Jogo do Corinthians x Cuiabá: horário e transmissão ao vivo (13/11)

De olho em uma vaga no G-4, o Corinthians recebe o Cuiabá neste sábado, 13, na Neo Química Arena, em partida válida pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. A bola rola às 21 horas, com transmissão da TV fechada. Saiba então onde assistir jogo do Corinthians x Cuiabá hoje.

Onde assistir jogo do Corinthians x Cuiabá hoje?

O jogo do Corinthians x Cuiabá hoje ocorre a partir das 21h, mas sem transmissão da TV aberta. No entanto, o torcedor poderá assistir ao vivo a partida pelo SporTV e Premiere, canal pay-per-view do Campeonato Brasileiro da Série A e B 2021.

Data: 13 de novembro 2021

Horário: 21h (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena – São Paulo (SP)

Onde assistir jogo do Corinthians x Cuiabá hoje: Premiere e SporTV

Como as equipes chegam ao jogo?

Logo depois de embalar duas vitórias consecutivas, o Corinthians voltou a perder no campeonato. Fora de casa, o Timão encarou o líder Atlético MG e perdeu por 3 a 0. O revés manteve o clube em sexto, mas estacionado nos 47 pontos. A dois do do G-4, o time Alvinegro busca se aproximar do quarto lugar.

Por outro, o Cuiabá não jogou no meio de semana pelo Brasileirão. O confronto do clube diante da Chapecoense, ocorreu no dia 4, mas as equipes ficaram no 0 a 0. Com 39 pontos, o Cuiabá é o 11º colocado e precisa do triunfo para então saltar à primeira parte da tabela.

Timão venceu a partida do primeiro turno por 2 a 1. Relembre:

Qual a provável escalação de Corinthians x Cuiabá?

O treinador Sylvinho terá desfalques importantes para a partida. O meia Cantillo, convocado para servir a seleção colombiana, Willian, em transição física, e Fábio Santos, suspenso, desfalcam o clube. Mas do outro lado, o Dourado tem o desfalque de Alan Empereur para o jogo do Corinthians x Cuiabá hoje.

Cuiabá: Walter; João Lucas, Marllon, Paulão e Uendel; Yuri Lima, Camilo e Pepê; Clayson, Max e Jenison.

Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, João Victor e Fábio Santos; Du Queiroz, Gabriel (Jô), Giuliano, Gabriel Pereira e Renato Augusto; Róger Guedes.

