Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo e horário (16/08)

Para não perder nenhum lance, o torcedor quer saber em qual canal vai passar jogo de futebol do Bahia hoje, terça-feira em 16 de agosto, contra o Londrina. A partida é válida pela 25ª rodada da Série B do Brasileirão, marcado para começar às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio do Café, no Paraná.

Qual canal vai passar jogo do Bahia hoje ao vivo

O jogo do Bahia hoje vai passar no SporTV e Premiere, às 20h30 (Horário de Brasília). Com transmissão para todos os estados do Brasil, os canais são responsáveis por exibirem as emoções da rodada da Série B nesta terça-feira, disponível somente em operadoras de TV por assinatura. O Premiere, inclusive, só pode ser adquirido por valor extra na mensalidade.

O jogo do Bahia será retransmitido pelo GloboPlay, serviço de streaming para assinantes disponível no celular, tablet, computador e smart TV.

Londrina busca o G-4 da competição

O Londrina vem de empate com o Vila Nova na última rodada da Série B do Brasileirão. Com 34 pontos, o grupo paranaense ocupa a 5ª posição da tabela, com oito pontos de diferença do Vasco, o quarto colocado. Com o objetivo de entrar no G-4, o elenco precisa da vitória nesta terça-feira de qualquer maneira.

Ao todo, tem nove vitórias, sete empates e oito derrotas. O time do Londrina ainda não pode contar com Samuel, Augusto, Victor Souza e Pedro, lesionados.

Escalação do Londrina: Matheus; Alan Ruschel, Gustavo Vilar dos Santos, Saimon, Jeferson; Luiz Carlos Paulino, Luiz Gustavo da Silva, Gegê, Mauricio Caprini Pinto; Douglas Coutinho e Gabriel.

Bahia segue na vice-liderança da Série B

Durante a semana, o Bahia venceu o Ituano mesmo com a expulsão de Didi. Vice-líder com 43 pontos, o grupo busca a vitória nesta terça-feira para diminuir a diferença com o líder Cruzeiro, que é de 10 pontos. Com o tropeço dos mineiros na última rodada, o Bahia pode ficar próximo de tomar a liderança entre as próximas semanas, se contar com a sorte.

O Bahia tem treze vitórias, quatro empates e sete derrotas, com 27 gols marcados e 13 sofridos, considerado umas das melhores campanhas dentro e fora de casa.

Escalação do Bahia: Danilo Fernandes; Marcinho, Ignacio da Silva, Matheus Bahia, André Dhominique; Patrick, Daniel, Mugni; Jacaré, Rodallega e Copete. Didi foi expulso no último jogo e por isso não pode jogar hoje.

Quantas rodadas faltam para acabar a Série B do Brasileirão?

Já foram 24 rodadas, então agora faltam 14 rodadas para acabar a Série B do Brasileirão. A temporada é realizada em 38 rodadas em primeiro e segundo turno, com dezenove cada.

O torneio da segunda divisão é disputado em pontos corridos, onde cada vitória vale 3 pontos e o empate apenas 1 para cada time ao fim da partida. Ao fim da temporada, o primeiro colocado é declarado o campeão, enquanto os outros três primeiros vão para a elite do futebol brasileiro.

Até aqui, no início da 25ª rodada, o Cruzeiro segue na liderança com folga, enquanto Grêmio, Bahia e Vasco dominam a parte de cima.

Classificação da série B do Brasileirão

1 Cruzeiro – 53 pontos

2 Bahia – 43 pontos

3 Grêmio – 43 pontos

4 Vasco – 42 pontos

5 Londrina – 34 pontos

6 Sport – 34 pontos

7 Sampaio Corrêa – 33 pontos

8 Tombense – 33pontos

9 CRB – 32 pontos

10 Novorizontino – 31 pontos

11 Ituano – 30 pontos

12 Criciúma – 30 pontos

13 Ponte Preta – 29 pontos

14 Brusque – 28 pontos

15 Chapecoense – 26 pontos

16 Operário – 25 pontos

17 Guarani – 23 pontos

18 CSA – 23 pontos

19 Náutico – 21 pontos

20 Vila Nova – 21 pontos